Rui Costa indica Luciano perto do Grêmio e vê renovação de Elias com o Atlético-MG por detalhes

O destino de Luciano, atacante do Fluminense, deve ser mesmo o Grêmio. O jogador esteve muito perto de fechar com o Atlético-MG, mas, nos últimos dias, o negócio teve uma reviravolta, e o tricolor gaúcho entrou na disputa determinado a levar o jogador. Rui Costa, que há alguns dias elogiou o jogador, mas evitou dar detalhes sobre as conversas, deu a entender que, agora, o negócio está muito difícil para o Galo.





- Na última vez eu disse que achava um jogador interessante. Mas minha preocupação é com o Ricardo Oliveira, Papagaio, Alerrandro, centroavantes do meu clube. Não posso falar de jogadores de outros clubes. E disse mais: toda vez que a gente fala em negociação, os riscos de perdê-la existem, porque o mercado é muito competitivo. O Luciano é atleta do Fluminense. Se o Grêmio está contratando ele, acho que o Grêmio está trazendo um jogador que tem características interessantes e deve agregar lá num grupo que já tem qualidade. Me preocupo com o nosso grupo - disse.





- Disse desde o início que confiava muito neste grupo. Não é um empate com sabor de derrota (contra o Fortaleza) que vai mudar minha convicção. Continuamos trabalhando para, sempre que possível, dentro do limite orçamentário, reforçar a equipe. O Luciano escolhe para onde quer ir, e eu trabalho com os atletas que estão aqui, porque eles que me interessam - completou Rui Costa.





Se Luciano ficou distante, outros atletas podem pintar na Cidade do Galo. Rui Costa garantiu que o clube segue se movimentando no mercado de transferências.





- Trouxemos um jogador (Lucas Hernández) há três anos titular do Peñarol, torcemos um volante (Ramón Martínez) que vem de um clube menor, uma aposta, que temos que fazer. Um jogador de 23 anos, que vê no Atlético a grande chance da carreira. Importante também trazer esse perfil de jogador. Continuamos no mercado. Já falei do Luciano, há jogadores que eu não falo, jogadores que você não perguntam...





Sobre Elias: "Faltam detalhes"





Além das negociações com possíveis reforços, Rui Costa também tem uma negociação complexa para tratar "dentro de casa". Elias tem contrato com o Atlético-MG até o início do próximo ano e ainda não acertou a prorrogação do vínculo. Segundo o diretor, as conversas já estão em andamento. E faltam detalhes.





- Mais importante é a vontade dele, a nossa vontade. Além da vontade precisamos ter questões econômicas, financeiras, que são importantes. Não tenho novidades. Posso dizer ao torcedor que estamos conversando. Ele já deixou claro a intenção de ficar no mínimo mais uma temporada conosco, nós também. Faltam alguns detalhes, que são importantes. Questão financeira, contrato, características. Vamos ver se a gente consegue definir até o final desta temporada.





"Foi horrível"





O empate por 2 a 2 com o Fortaleza, claro, também foi pauta. O Atlético teve a vitória na mão, vencia por 2 a 0, mas deixou o adversário empatar. E perdeu dois pênaltis. Os jogadores ficaram muito irritados, houve uma cobrança mais dura no vestiário, e Rui Costa também falou sobre o tema.





- A cobrança sempre existe, mas não pode ser cobrança de pirotecnia, para agradar terceiros. Temos que prestar contas para o torcedor. O mesmo torcedor que nos emocionou no último jogo (contra o Cruzeiro) tem todo o direito de estar indignado. Como nós estamos indignados. Como vocês acham que os jogadores entraram no vestiário? A cobrança existe, mas tem que ser interna. Evidentemente que os próprios atletas se cobraram. O Réver, como capitão, falou. Estamos todos indignados, incomodados com a forma que empatamos hoje.





- (O empate) tem sabor de derrota, sim. Foi horrível, os jogadores acharam horrível, nós achamos horrível, o presidente achou horrível, o torcedor achou horrível. Só que é um momento que temos ter calma, serenidade. É neste momento que você tem que vir aqui, dar a cara pra bater, como tenho que dar. A responsabilidade é também minha. Como o Rodrigo (Santana) fez. E deixar com que os atletas lidem com a responsabilidade de forma interna - concluiu o diretor atleticano.





