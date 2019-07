Saída de Gareth Bale do Real Madrid para o Jiangsu Sunning, da China, é interrompida

A negociação estava praticamente selada, faltando só exames médicos e assinatura do contrato. Agora, parece que não vai ser concretizada. Neste domingo, a rede britânica BBC noticiou que o Real Madrid interrompeu a transferência do atacante galês para o Jiangsu Sunning. Segundo o jornal Marca, o próprio jogador pediu tempo para pensar porque sua família não quer se mudar para a China. A janela para inscrições de reforços no país oriental fecha na próxima quarta-feira.





Na versão da BBC, o acerto com o Jiangsu previa um contrato de três anos com ganho semanal de £ 1 milhão (cerca de R$ 4,6 milhões). De acordo com os jornais espanhóis, a oferta seria de salário anual de € 17 milhões (R$ 71,4 milhões).





Certo é que a permanência de Bale no Real parece insustentável. Neste domingo, Le Journal du Dimanche, da França, publicou entrevista com Jonathan Barnett, empresário do jogador, em que se reafirma que o galês não tem qualquer relação com o técnico Zidane.





- É simples: Zidane não gosta de Gareth. Não há relação entre eles, nunca teve.





As opções de Bale além do Jiangsu parecem ser três. A primeira aponta para uma volta ao Tottenham Hotspur, de onde saiu em 2013 para o Real. A outra seria uma transferência para o Manchester United, o que seria bom para o time de Madri, de olho no reforço do volante francês Pogba. A janela na Inglaterra fecha antes, em 8 de agosto. Se não sair para esses clubes, o galês pode acabar no Bayern de Munique, para onde pode ir até 2 de setembro.





