Sampaoli vê "erro gravíssimo" em caso Gustavo Henrique e diz que não sabia de Autuori no Santos

(Foto: Gabriel dos Santos)









O técnico Jorge Sampaoli criticou a demora da diretoria do Santos para a renovação do contrato do zagueiro Gustavo Henrique, titular absoluto do Peixe que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do mês que vem.





Sampaoli classificou como um "erro gravíssimo" a situação ter chegado a este ponto e afirmou que "a história do Santos será diferente quando houver planejamento".





– Essa conversa é do presidente. Foi um erro gravíssimo não renovar até o último momento com jogador tão importante. Tem crescimento enorme. Não decido, mas a história do Santos será diferente quando houver planejamento– afirmou Sampaoli.





Gustavo Henrique tem contrato com o Santos até o dia 31 de janeiro de 2020. A partir do fim deste mês (seis antes de o vínculo terminar), ele pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe e deixar o Peixe de graça em fevereiro.





As negociações se arrastam há meses e parecem longe de um desfecho neste momento. Além de não ter chegado a um acordo com o zagueiro, o Santos esbarra na divisão dos direitos econômicos do atleta de 26 anos (55% pertence ao clube e 45% é do empresário do jogador).





Paulo Autuori





Nesta semana, o Santos contratou o ex-técnico Paulo Autuori para a função de diretor de futebol. Basicamente, ele será o "homem-forte" do futebol e ficará responsável por todas as categorias do clube (masculino, feminino e base). O contrato vai até o fim de 2020.





Sampaoli afirmou que não foi consultado pela chegada do dirigente, mas que espera que ele melhore o planejamento do clube.





– Consultado? Não fui. O Santos tomou a decisão. Conheço bem o Paulo, pois quando comecei no Peru, ele havia ganhado Libertadores. Eu o respeito muito como profissional, mas não sabia da chegada, presidente não me falou o motivo. Que ajude o clube para melhorar o que eu falava antes, planificar situações. É importante para o clube ter alguém capaz de planejar o próximo ano – concluiu Sampaoli.





Globo Esporte