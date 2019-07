São Paulo aprova empréstimos bancários de cerca de R$ 37 milhões

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta terça-feira (2) cerca de R$ 37 milhões de empréstimos bancários que já foram contraídos pelo clube. Caso os acordos não fossem aprovados, o tricolor teria que acelerar os pagamentos.





Com problemas de caixa, o clube atrasou o pagamento de direito de imagem dos jogadores. No entanto, de acordo com integrantes do departamento de futebol do clubes, eles acreditam que as dívidas podem ser sanadas com o pagamento de transferências de jogadores que ainda devem ser pagas, caso de Maicon e Lucas Pratto.





Há quem diga que o São Paulo precise vender alguns de seus jogadores para encerrar as dívidas.





A torcida reprovou os empréstimos e tentaram invadir Morumbi para protestar. Após a chegada da polícia, as pessoas deixaram o local.