Sem nenhum campeão e só uma chance de acesso repetido, Série D conhece confrontos das quartas

A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu nesta segunda-feira, após dois jogos encerrarem a fase de oitavas de final, as oito equipes que seguem vivas na disputa por uma vaga na Série C de 2020. As quartas de final, próxima fase, é a última antes do acesso.





Dois dos oito classificados foram definidos nas cobranças de pênaltis: Manaus e Juazeirense-BA, que só não se enfrentarão na briga pelo acesso porque o Brusque goleou o Boavista. As datas reservadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a quarta fase são 14 (jogos de ida) e 21 de julho (jogos de volta).





Confira os confrontos das quartas de final:





Brusque-SC x Juazeirense-BA

Manaus-AM x Caxias-RS

Jacuipense-BA x Floresta-CE

Itabaiana-SE x Ituano-SP





* Times na esquerda decidem o acesso em casa





Resumão das oitavas





O Brusque passou pelo Boavista após vitória por 3 a 0 em Santa Catarina. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, os rivais empataram em 1 a 1.





O Juazeirense passou pelo Iporá nas disputas por pênaltis, após vitória por 4 a 3. Empatou em 1 a 1 em casa, no jogo de ida, e empatou em 0 a 0 fora de casa, na volta.





O Manaus eliminou o São Raimundo-PA por 4 a 3 nas penalidades. Perdeu por 1 a 0 na ida, em Santarém, e venceu pelo mesmo placar na volta, na capital amazonense.





O Caxias-RS precisou surpreender o Cianorte para avançar. Depois de empatar sem gols em casa, no jogo de ida, a equipe gaúcha ignorou a melhor campanha do rival e obteve a classificação ao vencer por 2 a 1 fora de casa;





O Jacuipense-BA eliminou o tradicional América-RN. Empatou sem gols na ida, fora de casa, e venceu por 1 a 0 na volta, na Bahia.





O Floresta-CE eliminou o Bragantino-PA. Empatou sem gols na ida, fora de casa, e venceu por 3 a 1 na volta, no Ceará.





O Itabaiana passou pelo Flu de Feira, com uma ressalva: foi o único a vencer tanto fora quanto dentro de casa. No jogo de ida, fora, venceu por 1 a 0. Na volta, no Sergipe, voltou a vencer, mas por 2 a 0.





O Ituano passou pelo Espírito Santo-ES com direito a erro de arbitragem. Empatou sem gols fora de casa, na ida, mas venceu por 2 a 1 em São Paulo, na volta.





Curiosidades





O Brusque-SC, com goleada sobre o Boavista, ultrapassou o Manaus e tomou a liderança geral na tabela de classificação, com os mesmos 23 pontos do Gavião, mas com vantagem no saldo de gols.





Último colocado entre os oito classificados, o Juazeirense-BA, que enfrentará justamente o Brusque, é o único da lista que já obteve o acesso uma vez, em 2017. Em 2018, porém, caiu novamente. O Tupi-MG é o único time que conseguiu essa proeza. Subiu em 2011 e 2013.





A Federação Baiana, com Juazeirense e Jacuipense, é a única que ainda pode promover um acesso duplo à Série C. Vale dizer que, desde a criação do torneio, em 2009, nunca dois times do mesmo Estado subiram juntos.





O Itabaiana-SE é o único que avançou após duas vitórias, justamente contra uma das equipes que estava invicta até então, o Flu de Feira





O São Raimundo-PA era o único campeão da quarta divisão que seguia vivo na disputa, até ser eliminado nos pênaltis para o Manaus. Qualquer um que levar o título a partir de agora será inédito. Até hoje, em 11 edições, nenhum clube é bicampeão do torneio.





O Manaus pode obter o primeiro acesso na história do Amazonas, já que todas as outras federações que seguem representadas já subiram ao menos uma vez. Os líderes são São Paulo, defendido por Ituano, e Rio Grande do Sul, representado por Caxias-RS, que têm quatro acessos cada. Ceará e Santa Catarina têm dois. Bahia e Sergipe subiram uma vez.





Amapá, Roraima, Rondônia, Espírito Santo, Mato-Grosso do Sul e Distrito Federal seguem sem nenhum acesso.





Agenda da Série D





Quartas de final: 14 de julho e 21 de julho

Semifinal: 28 de julho e 4 de agosto

Final: 11 de agosto e 18 de agosto





