Serena arrasa tcheca, avança à final de Wimbledon e busca recorde de Grand Slams

(Foto: Hannah McKay/PA Images/Getty Images)









A terceira chance. A tenista americana Serena Williams se classificou para a final do torneio de Wimbledon e está novamente a uma vitória de se tornar a maior campeã de Grand Slams e empatar o recorde da australiana Margaret Court, que venceu 24 títulos. Heptacampeã em Londres, Serena (10ª colocada da WTA) repete a final do último ano ao derrotar a tcheca Barbora Strycova (54ª) por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2 em 59 minutos de jogo nesta quinta-feira (11).





Aos 37 anos, a ex-líder do ranking busca seu primeiro título desde que virou mãe. Ela deu à luz em setembro de 2017, voltou aos torneios WTAs em março do ano seguinte e atingiu finais em Majors na mesma temporada do retorno. Mas o título para consagrar o retorno triunfal não veio. Ainda. Ela caiu diante da alemã Angelique Kerber na decisão de Wimbledon na última edição e para a japonesa Naomi Osaka na final polêmica do US Open.





É a 11ª final de Serena na carreira na competição. Ela é a finalista mais velha a atingir a final de Grand Slams na Era Aberta (desde 1968), aos 37 anos e 291 dias, superando a tcheca Martina Navratilova, com 37 anos e 258 dias em Wimbledon 1994. A americana já é campeã de Majors mais velha da Era Aberta, feito que realizou com a conquista do Aberto da Austrália, em 2017, aos 35 anos.





- Definitivamente é bom estar de volta à final. Definitivamente estou melhor. Precisava me sentir bem. Eu ainda sou muito boa no que eu faço, eu acho. Ela (Simona Halep) é difícil. Estou ansiosa para o jogo - analisou.





Foi um passeio para Serena, que não enfrentou um break point sequer durante todo o jogo. A adversária não conseguiu aguentar a potência dos golpes da top 10, que disparou 28 winners e cometeu apenas 10 erros não-forçados. Strycova até tentou equilibrar o jogo variando os golpes, mas foi presa fácil nos games de saque e não conseguiu balançar Serena quando tentou.





A adversária na decisão será a romena Simona Halep, número 7 do mundo, que superou a ucraniana Elina Svitolina (8ª) e se tornou a primeira tenista de seu país a chegar à final em Wimbledon.





A final do torneio de Wimbledon entre Serena Williams e Simona Halep no sábado, às 12h de Brasília, com transmissão do SporTV3.





Globo Esporte