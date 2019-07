Sette Câmara descarta Diego Tardelli no Atlético-MG; diretor elogia Luciano: "Interessa"

(Foto: Alexandre Loureiro/BP Filmes)









Uma competição a menos no segundo turno para o Atlético-MG, mas a busca por reforços segue ativa. Um nome sempre especulado no clube, entretanto, pode ser riscado da lista de desejos. O atacante Diego Tardelli, em momento turbulento no Grêmio, foi assunto comentado pelo presidente alvinegro, Sérgio Sette Câmara. É o aspecto financeiro que inviabiliza o Galo de começar uma negociação.





- Vou ser bem sincero, Tardelli me parece que foi contratado pelo Grêmio por R$ 38 milhões, R$ 40 milhões por três anos. Jogador de 34 anos. Não viria para cá de graça. Me parece que recebeu luva importante. Quero deixar essa questão, encerrar esse tipo de discussão. Não temos condições de contratar o Tardelli do ponto de vista financeiro.





Quando ficou livre de contrato na China, após encerrar passagem no Shandong Luneng, Tardelli chegou a conversar com o Atlético por meio do então diretor de futebol Marques, seu antigo companheiro justamente no futebol mineiro. A negociação não andou, e DT9 preferiu ser reforço do técnico Renato Gaúcho. Recentemente, entretanto, virou alvo de polêmicas no Sul e até mesmo críticas do diretor jurídico do Grêmio.





O Tardelli é um jogador que tem um vínculo contratual com o Grêmio, e quem está no mercado sabe o patamar deste vínculo, sabe o tamanho deste contrato. E ele é jogador do Grêmio, não tem porque a gente cogitar algo que sequer pode ser uma hipótese aqui no Atlético (Rui Costa, diretor de futebol do Atlético).





Luciano? "Interessa"





Se Diego Tardelli pode ser considerado carta fora do baralho para o Atlético, o clube trabalha para finalizar a contratação do atacante Luciano. Se a situação segue em negociação, o diretor do Galo, Rui Costa, afirmou que o jogador do Fluminense, de 26 anos, interessa.





- O Luciano é um jogador que, pelas características que tem, interessa. Não vou dizer que não. Porque ele tem características diferentes dos nossos atacantes, dos nossos centroavantes. É um jogador que até por trabalhar com o Diniz desenvolveu seu jogo de uma forma muito interessante.





Luciano pertence ao Leganés, e está emprestado ao Fluminense até 2021, sendo que o Tricolor pode exercer a compra do jogador neste ano. Caso haja uma oferta de transferência de outro clube, e o Flu não fizer sua opção, terá de liberá-lo. O Galo fez proposta para comprar parte dos direitos econômicos do atleta.





