Simona Halep adia sonho de Serena Williams mais uma vez e é campeã em Wimbledon

O sonho de se tornar a maior vencedora de Grand Slams na história do tênis foi adiado mais uma vez. Serena Williams, que ainda busca o 24º título de Major para se igualar a Margaret Court, teve sua terceira oportunidade neste sábado. Só não contava com uma atuação impecável de Simona Halep, outra ex-número 1 do mundo. A romena foi cirúrgica, errou pouco, e sai com seu segundo título deste nível na carreira, o primeiro em Wimbledon, após vencer por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 55 minutos.





A chave da partida deste sábado foi o número de erros das tenistas. Enquanto Serena, dona de sete títulos apenas em Wimbledon, parecia apreensiva e estava errática, Halep mostrou exatamente o oposto, com muita calma e consistência. A americana cometeu, ao todo, 25 erros não forçados no confronto, enquanto a romena apenas três. Halep não teve seu serviço quebrado uma vez sequer.





Simona Halep viveu um grande momento na última temporada, quando foi campeã em Roland Garros, encerrando seu jejum sem títulos de Grand Slam mesmo já tendo alcançado o posto de número 1 do mundo. Depois disso, a romena caiu de produção, teve campanhas de pouco destaque e despencou no ranking esse ano. Em Wimbledon, sofreu no primeiro jogo e depois não perdeu mais um set sequer, com destaque para as vitórias sobre Victoria Azarenka e a jovem Cori Gauff.





Halep mostra um tênis de alto nível e não dá chances para Serena





Pelo lado de Serena, fica a frustração de ainda não ter vencido um título sequer desde que retornou às quadras, no início de 2018, após ter sido mãe. Ao longo desse um ano e meio, a americana se alçou novamente ao top 10 e chegou a três decisões de Grand Slam - Wimbledon em 2018 e 2019, e Us Open em 2018 -, mas perdeu todas - para Angelique Kerber, Halep e Naomi Osaka, respectivamente.





As duas tenistas vão ganhar posições no ranking mundial por seus resultados em Wimbledon. Halep, que estava em sétimo lugar, ganha três postos e será a número 4 do mundo na quarta-feira, voltando à briga pela liderança. Já Serena Williams sobe uma posição e sai de 10ª para a 9ª colocação.





O jogo





Simona Halep começou o jogo surpreendendo Serena Williams. A americana, que costuma ter seu saque como grande arma, foi quebrada logo de cara, com a romena muito consistente, dando pouquíssimas brechas na devolução. Na sequência ainda sacou firme e confirmou de zero. Em poucos minutos, Halep já vencia por 4/0, causando um espanto na forma como dominava o jogo. Serena ainda tentou reagir, bateu forte, vibrou, gritou... mas, nada tirou o foco da romena, que fechou em 6/2 no primeiro set.





O segundo set ainda começou equilibrado, com as tenistas confirmando seus serviços, e Serena ainda buscando mais pontos de devolução. No entanto, Halep estava intransponível. Num nível acima da parcial anterior, a romena cometeu apenas um erro não forçado em todo o set e, depois do 2/2, disparou quatro games seguidos para selar o título com autoridade.





