Sobrinho de Felipão deixa cargo de auxiliar do Botafogo-SP alegando problemas pessoais

O auxiliar-técnico Darlan José Schneider pediu, nesta segunda-feira, para deixar o Botafogo-SP e a equipe técnica de Roberto Cavalo.





O profissional, que estava no Tricolor desde fevereiro, decidiu deixar o clube em razão de problemas particulares. Ele é sobrinho do técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, com quem trabalhou durante 30 anos como preparador físico, inclusive na conquista do Penta pela Seleção Brasileira, em 2002.





O Pantera, por meio de nota agradeceu o trabalho desenvolvido por Darlan nos últimos meses. "O Botafogo agradece a Darlan pelos bons serviços prestados e deseja ao profissional boa sorte em seus futuros desafios”.





Globo Esporte