Substituta de Rapinoe abre caminho, Estados Unidos batem Inglaterra e estão na final da Copa

Naeher, Morgan e Press. A classificação dos Estados Unidos para a final da Copa do Mundo pode ser contada a partir destas três jogadoras. Foram elas que comandaram a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, em Lyon, que garantiu a passagem das atuais campeãs para a grande decisão.





A escalação norte-americana foi divulgada com uma grande surpresa: Rapinoe, grande destaque da equipe na Copa, estava no banco, por lesão. Coube a Press substituí-la, e em grande estilo: foi dela o primeiro gol dos Estados Unidos, abrindo o caminho para a vitória.





A ausência de Megan Rapinoe foi recebida como surpresa. Havia uma expectativa para seu duelo pelo lado esquerdo do ataque com a britânica Lucy Bronze. No entanto, a camisa 15 americana teve que assistir à semifinal do banco. Inicialmente, houve mistério em torno do motivo que a tirou do confronto. Após o jogo, ela explicou que teve uma lesão pequena e não tinha condições de jogar. O incômodo na região posterior da coxa começou no segundo tempo do jogo contra a França, na última sexta-feira. Apesar do susto e de não poder atuar diante da Inglaterra, Megan Rapinoe afirmou, após o jogo desta terça-feira, que acredita ter tempo suficiente para se recuperar e jogar a final.





- Não tinha como jogar hoje, mas sinto que conseguirei me recuperar para a final - disse a americana.





No dia em que completou 30 anos de idade, a camisa 13 voltou a brilhar. Fez o gol da vitória norte-americana e ainda provocou as inglesas na comemoração, quando simulou tomar um chá - tradição britânica. Ela evitou dizer se era ou não pra rir dos ingleses...





- Pinoe tem muitas comemorações, ninguém pergunta para ela, mas a minha todo mundo quer saber. As comemorações dela são tão boas que quis manter isso interessante - disse Morgan.





Entre os gols de Press e Morgan, a Inglaterra teve força para empatar com White. Depois, pouco pôde fazer. Ensaiou uma pressão e conseguiu um pênalti no fim do jogo, quando Sauerbrunn derrubou White. Entretanto, Naeher fez defesa na cobrança de Houghton e garantiu a classificação dos Estados Unidos.





Agora, os Estados Unidos aguardam a vencedora do duelo entre Suécia e Holanda, que acontece nesta quarta-feira. A grande final, em Lyon, está marcada para o domingo, às 12h (de Brasília).





Globo Esporte