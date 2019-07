Suécia abre 2 a 0, segura a Inglaterra e conquista terceiro lugar da Copa do Mundo

Inglaterra e Suécia fizeram uma decisão de terceiro lugar bem animada. No primeiro tempo, a Suécia começou sufocando e abriu 2 a 0 com apenas 21 minutos, golaços de Asllani e Jakobsson. Foi quando a Inglaterra deu o estalo e acordou para o jogo. Kirby diminuiu aos 30 - outro belo gol - e White teria empatado dois minutos depois, mas o VAR denunciou toque de mão da atacante, e o gol foi anulado. A partir daí, o jogo ficou aberto: Inglaterra melhor na criação; suecas aproveitando o (grande) espaço deixado na defesa inglesa. Jakobsson teve pulmão até o fim e sustentou as escandinavas, que pareciam cansadas na etapa final. No fim, a zagueira Fischer ainda salvou em cima da linha o gol de empate inglês, e Zigiotti perdeu a chance de matar o jogo, mas ficou nisso mesmo. O digníssimo terceiro lugar da Copa do Mundo é da Suécia. A Inglaterra, que foi além do esperado, também não tem do que se queixar.





A sueca Sofia Jakobsson foi a melhor jogadora da partida. Dos pés da ponta direita de 29 anos saiu o golaço que garantiu a vitória e o terceiro lugar à Suécia. Incansável, a ponta direita de 29 anos levou o time nas costas após a saída de Asllani - que também anotou belo gol e saiu no intervalo. No segundo tempo, puxou contra-ataques importantes, formando boa dupla com Zigiotti. É a segunda vez que Jakobsson leva o prêmio de melhor do jogo nesta Copa. Nas quartas de final, na vitória sobre a Alemanha, por 2 a 1, ela também foi a mais votada.





Estamos perto da despedida do Mundial de maior repercussão da história do futebol feminino. Falta só a grande decisão, Estados Unidos x Holanda, marcada para o próximo domingo, às 12h (de Brasília), em Lyon. Enquanto a final não chega, assista abaixo aos melhores momentos de Inglaterra 1 x 2 Suécia e confira também como foi toda a trajetória das seleções na tabela completa da Copa do Mundo.





Globo Esporte