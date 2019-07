Termômetro do Pan: tênis de mesa, levantamento de peso e badminton são favoritos ao ouro

Os Jogos Pan-Americano estão chegando e o GloboEsporte.com tem feito uma projeção de medalhas para o Brasil. Nesta terça-feira, vamos falar de três modalidades que o Brasil deve conquistar ouro: levantamento de peso (Fernando Reis é favorito), badminton (Ygor Coelho é o melhor do ranking mundial nas Américas) e no tênis mesa (país deve ganhar até quatro títulos no Pan).





O GloboEsporte.com tem feito, toda semana, uma projeção de medalhas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Acreditamos que o país tem condições de brigar pelo segundo lugar no quadro geral de medalhas e ficar perto do recorde de 52 ouros, feitos em 2007. Na projeção do site, a natação deve conquistar doze ouros, o judô brasileiro pode "gabaritar" e ir ao pódio nas 14 categorias, a canoagem tem tudo para ser líder continental, e as mulheres são as maiores chances do país nas lutas. Na vela, o Brasil deve conquistar dois ou três títulos. No ciclismo, o site faz a projeção de uma medalha de ouro e um total de quatro pódios, e o tiro não contará com Felipe Wu. No taekwondo, a esperança de bons resultados é grande após o Mundial. Nos esporte coletivos, o handebol é a maior chance. No atletismo, a expectativa é de seis ouros.





No tênis de mesa, Hugo Calderano, top 10 do ranking mundial, é muito favorito ao ouro, e tem como principais rivais os próprios brasileiros Gustavo Tsuboi e Eric Jouti. O trio também não deve ter grandes problemas para levar o título por equipes. Nas duplas e nas mistas, a tendência é o equilíbrio ser maior, mas com o Brasil entrando com maior força.





No feminino, as coisas se invertem um pouco. Canadá, EUA e Porto Rico têm atletas melhores ranqueadas que as brasileiras, enquanto Colômbia e Chile devem brigar de igual para igual pelas medalhas. Por equipes, o ouro é complicado, mas dá para chegar na final, ou, ao menos levar o bronze. No individual, o torneio promete ser muito equilibrado, com pelo menos dez mesa-tenistas na briga por medalhas, inclusive as brasileiras Bruna Takahashi, Carol Kumahara e Jéssica Yamada.





A projeção do GloboEsporte.com é de três medalhas de ouro e um total de nove pódios no tênis de mesa.





No levantamento de peso, o principal nome é Fernando Reis. Embora ele tenha tido muitas lesões neste ano, é favorito ao ouro na categoria acima de 109kg. Serafim Veli é o quarto das Américas no ranking mundial, mas vai brigar pelo pódio no peso até 96kg. Marco Túlio está um pouco abaixo, mas não pode ser descartado na mesma categoria. No feminino, a categoria até 87kg tem seis atletas das Américas entre as dez primeiras no ranking mundial, incluindo Jaqueline Ferreira. A outra representante nacional é Natasha Figueiredo, 15ª do ranking mundial no peso 49kg. Na frente dela, cinco atletas das Américas.





A projeção do GloboEsporte.com é de um ouro e um total de três medalhas no levantamento de peso.





No badminton, Ygor Coelho não vive uma boa temporada. Perdeu para alguns adversários do continente, não conseguiu vencer torneios internacionais e sofreu com lesões. Ainda assim, aparece como um dos favoritos ao ouro. Talvez seja a única grande chance individual do país, que aparece cotado nas duplas femininas principalmente, para pelo menos brigar por um bronze. Nas duplas masculinas e mistas, o país corre por fora. O sorteio das chaves será fundamental. A projeção do GloboEsporte.com dá um ouro e um total de três medalhas para a modalidade.





No hipismo, mais importante que a medalha, está em jogo a vaga olímpica. A principal chance de medalha do Brasil está no hipismo saltos, em que o time, que recentemente foi campeão de uma etapa da Copa das Nações, brigará diretamente com os EUA e com o Canadá pelo título. Pedro Veniss é o principal nome do individual. Os três primeiros países (tirando os EUA, já classificados) garantem vaga em Tóquio 2020.





No hipismo CCE, são duas vagas olímpicas em jogo e uma briga direta entre três países: EUA, Canadá e Brasil. No Pan passado, o Brasil foi prata, perdendo o título no último obstáculo para os americanos. Mas, neste ciclo, os resultados da equipe verde-amarela não estão tão bons quanto há quatro anos. No individual, pode pintar uma medalha, com destaque para Marcelo Tosi.





Por fim, no adestramento, são duas vagas em jogo, mas, como os americanos já estão classificados para a Olimpíada, provavelmente as três equipes que forem ao pódio se garantem em Tóquio. Brasil deve brigar pelo bronze com México e Colômbia.





Na projeção do GloboEsporte.com, o hipismo brasileiro, apesar de ter chances de ouro, não vai ao lugar mais alto do pódio, e vai encerrar com três medalhas.





Globo Esporte