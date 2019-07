Vadão não é mais técnico da seleção feminina de futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira que Vadão não é mais técnico da seleção brasileira feminina. Por meio de comunicado assinado pelo presidente Rogério Caboclo, o treinador foi desligado da seleção e o coordenador de futebol feminino, Marco Aurélio Cunha, está com sua função em discussão.





A decisão encerra a segunda passagem de Vadão pela seleção feminina. Ele foi técnico da equipe na Olimpíada do Rio e 2016, deixou o cargo depois do quarto lugar nos Jogos, mas retornou em setembro de 2017.





O treinador teve sua função questionada principalmente pelo mau desempenho antes da Copa do Mundo, quando a seleção feminina chegou a perder nove jogos seguidos.





Vadão deixa o cargo um mês depois da disputa da Copa do Mundo, realizada na França. A CBF emitiu um comunicado nesta segunda sobre a saída do treinador. Confira:





"Após um ano e dez meses, em sua segunda passagem pela CBF, o técnico Oswaldo Alvarez, Vadão, deixa o comando da Seleção Brasileira Feminina.





Vadão dirigiu a Seleção nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ficando em quarto lugar, e em duas edições de Copas do Mundo, no Canadá em 2015 e na França em 2019. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, além de duas Copas América, em 2014 e 2018, sendo que esta última garantiu a vaga no Mundial da França e nas Olimpíadas de Tóquio 2020.





A CBF está trabalhando para a definição do próximo nome a dirigir a Seleção Feminina Principal no prazo mais curto possível. Agradecemos ao treinador Vadão pelo trabalho e dedicação, reiterando por ele nosso respeito pessoal e profissional."