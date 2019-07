Vergne administra vantagem em Nova York e garante bicampeonato da Fórmula E

Jean-Eric Vergne é o primeiro bicampeão da história da Fórmula E. O francês conseguiu a sétima posição na prova final de Nova York e se aproveitou que seus principais concorrentes não conseguiram brigar pela vitória na "Big Apple".





A vitória da corrida acabou ficando para Robin Frijns, com Alexander Sims e Sebastien Buemi ocupando os outros dois lugares do pódio.





Lucas di Grassi tentava avançar durante a prova e ocupava o sétimo posto até a última volta, quando se envolveu em um acidente com Mitch Evans, naufragando todas as possibilidades do brasileiro. Felipe Massa acabou em 17º.





Após os resultados, Vergne foi o campeão, com 136 pontos, com Buemi em segundo com 119, e di Grassi em terceiro, com 108. A Techeetah também garantiu o título de equipes.





A Corrida





Na largada, Sims conseguiu se manter à frente, seguido de Frijns e Vandoorne, com di Grassi conseguindo subir uma posição, chegando ao 10º posto no primeiro giro. Vergne seguiu o brasileiro.





Com cinco minutos de prova, Lotterer abandonava a corrida, por conta de um acidente na primeira volta. Em seguida, o safety car entrava em cena após o carro de “Pechito” Lopez ficar parado na pista.





Faltando 34 minutos, a relargada aconteceu e muitos optaram de pegar o modo ataque, incluindo o líder, Sims, e di Grassi. No giro seguinte, Vergne utilizou o artifício para poder se defender de Mortara. Ao mesmo tempo, Frijns assumia o segundo lugar, após grande manobra sobre Buemi.





Di Grassi teria um período de defesa de posição contra Vergne, por conta do fim do período de modo ataque, mas resolveu pegar outro, quando faltavam 28 minutos para o fim. Isso lhe rendeu a nona posição.





Na metade da prova, Sims mantinha cerca de meio segundo à frente de Frijns, di Grassi era o nono, Vergne o 10º e Massa o 17º.





Mas, na marra, Frijns conseguiu a liderança, após grande manobra sobre Sims, restando 21 minutos.









O brasileiro que tinha chances de título tentava avançar e manobrava sobre Vandoorne e Rowland, antes dos 10 minutos finais.





Nas últimas voltas, o quadro pouco mudou e Frijns conseguiu a vitória na última prova da temporada com tranquilidade, seguido de Sims e Buemi.





Di Grassi vinha na sétima posição e se envolveu em um acidente com Evans. Vergne foi o sétimo colocado, garantindo o bicampeonato da Fórmula E. Felipe Massa terminou em 17º.





