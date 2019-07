Vídeo de lançamento de camisa do Goiás causa polêmica e presidente rebate

O Goiás esteve em meio a uma polêmica nesta terça-feira (23). A equipe divulgou um vídeo em suas redes sociais onde mostra o lançamento do novo uniforme com algumas modelos em uma produção classificada como sensual. Torcedores do clube e de rivais criticaram o vídeo, alegando a objetivação da mulher.





O que também causou polêmica foi o escudo do clube. No ano passado, o Goiás mudou o escudo usando uma versão mais “retrô”. No entanto, o uniforme ainda será usado o modelo antigo, com o nome do clube e a data de fundação.









Com a polêmica, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida foi procurado pelo site Globo Esporte para responder as críticas. Na fala, Almeida classifica as imagens como normal.





“Vi maldade, na verdade. Não consegui enxergar excesso ou sexismo. O que vi foi um falso puritanismo. Não teve tanto sensualismo e nem motivo para tanta polêmica. Eu vi um vídeo externando a beleza da mulher goiana que é a uma característica de nosso estado. Não vi exploração de imagem”, disse.





Esta será a primeira camisa do clube fabricada em produção própria. A estreia do manto está prevista para o jogo de domingo, quando o Verdão recebe o Atlético-MG no Serra Dourada.