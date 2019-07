Vila do Pan abre com brasileiros, venda de mascotes a R$ 50 e Inka Cola dominando a geladeira

(Foto: Marcel Merguizo)









O clima ainda é frio em Lima. Garoa bem fina, cerca de 18ºC e céu nublado o dia todo. Neste domingo, porém, um lugar especificamente começou a esquentar: a Vila Pan-Americana. A abertura dos prédios onde ficarão cerca de 7 mil atletas durante os Jogos aconteceu pela manhã. E entre as primeiras equipes a entrar nos quartos estavam duas brasileiras, as do handebol feminino e da ginástica artística.





- As primeiras impressões foram ótimas – disse a armadora da seleção de handebol Duda Amorim.





- Está muito frio. Mas a gente vai esquentar isso aqui – emendou a ginasta Flávia Saraiva.





E a baixa temperatura não desanimou a delegação brasileira. Ginastas já foram ver as lojas montadas na área internacional, onde atletas costumam circular entre uma disputa e outra. As obras ainda seguem no local. Food trucks estão chegando. Mesmo assim já é possível fazer compras. As cobiçadas mascotes de pelúcia já estão à venda por cerca de R$ 50. Já os tradicional refrigerante peruano –doce como chiclete—chamado Inka Cola custa cerca de R$ 4 reais cada garrafinha. E são elas, na cor amarelo fluorescente, que se destacam nas geladeiras da loja.





Quem também poderá provar os refrigerantes, comprar as mascotes e conhecer os novos quartos da Vila Pan-Americana ainda neste domingo, além das equipes de ginástica e handebol, são os times brasileiros de squash, basquete, boliche, levantamento de peso, pentatlo moderno, rúgbi e vôlei de praia. No total, nesta segunda-feira, já serão mais de 120 atletas brasileiros em Lima. A delegação terá 487 atletas, mas estes primeiros já podem ir aquecendo a capital peruana nestes primeiros dias.





Globo Esporte