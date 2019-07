West Ham entra na briga por Higuaín e pode desembolsar R$ 170 milhões, diz emissora

Apesar da torcida do Juventus querer sua permanência, Gonzalo Higuaín não deve seguir na Velha Senhora. E clubes interessados não faltam. O último a aparecer nessa lista é o West Ham de acordo com a emissora “Sky Sports”.





De acordo com o veículo, os Hammers planejam tentar o empréstimo do argentino por uma temporada com opção de compra ao final desse vínculo no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões).





Revelado na base River Plate, Higuaín jogou três anos na Argentina antes de ser contratado pelo Real Madrid em 2007. Depois de sete anos na Espanha, o jogador se transferiu para o Napoli, onde jogou por três anos. Desde 2016 na Juventus, com quem tem contrato até 2021, Higuaín foi emprestado para Milan e Chelsea na última temporada (seis meses em cada um).





Globo Esporte