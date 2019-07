Willian faz exames na coxa e é dúvida da seleção brasileira para a final da Copa América

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









O meia-atacante Willian faz exames na tarde desta quarta-feira, em Belo Horizonte, para saber se terá condições de participar da final da Copa América, domingo, contra o vencedor do duelo entre Chile e Peru. Ele sentiu uma fisgada na região posterior da coxa direita, na reta final da vitória por 2 a 0 sobre a Argentina. E só permaneceu em campo porque as três substituições já haviam sido feitas por Tite – ele entrou no lugar de Everton, no intervalo.





Willian se machucou ao tentar impedir um cruzamento do argentino Di Maria, na linha de fundo. Desde então, ele tem caminhado com dificuldade.





Último convocado para a Copa América, no lugar do lesionado Neymar, o experiente jogador acabou se tornando uma espécie de 12º homem em campo. Ele entrou em quatro das cinco partidas disputadas até aqui no torneio, e em situações diferentes. Contra o Paraguai, por exemplo, a equipe buscava desesperadamente o gol, com um a mais, para evitar os pênaltis. Ele acertou uma bola na trave.





Na semifinal, Tite recorreu a Willian já em vantagem no placar para que o Brasil pudesse ter mais posse de bola, além de uma presença defensiva mais forte que a de Everton.





Com Filipe Luís e Fernandinho tendo sido relacionados para enfrentar a Argentina, Willian passa a ser, neste momento, a principal interrogação para que a Seleção tenha grupo completo na final de domingo, no Maracanã.





