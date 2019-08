A 25 dias do Paulista, Vôlei Ribeirão encerra mistério e apresenta elenco

(Foto: F.L.Piton/Prefeitura Municipal Ribeirão Preto)









O Vôlei Ribeirão enfim apresentou seu elenco para a temporada 2019/2020. Com o lançamento da equipe nesta terça-feira, o técnico Marcos Pacheco terá cerca de 25 dias para entrosar o grupo até a estreia no Campeonato Paulista, que acontecerá no dia 30 de agosto, às 19h30, na Cava do Bosque, contra o Itapetininga.





Desta vez, a preparação começa bem mais tarde do que em 2018, quando o grupo se apresentou em 18 de julho. O elenco também é menor, são dez atletas contra 14 do período anterior.





Com quatro remanescentes, um retorno e cinco reforços, a equipe será mais jovem para encarar além do Paulista, a Superliga, principal competição de vôlei do país.





– Começamos a temporada com jogadores jovens e promissores em preparação para o Campeonato Paulista que já começa no dia 30 de agosto. Nossa intenção é que a equipe seja forte, competitiva e que consiga dar alegrias a este público maravilhoso que tanto nos apoia – afirmou Pacheco.





Os remanescentes foram o central Bruno, o levantador Luis Rodrigues, o líbero Diego e o ponteiro França. Outro ponteiro, Willian, está de volta à equipe ribeirão-pretana após a última temporada. Chegaram ao elenco os opostos Caio e Willian Kerber, o central Judson e os ponteiros Yago e Baesso.





– São jogadores que estão acostumados a jogar a Superliga também, que disputaram no ano passado e, por isso, estamos preparados para representar Ribeirão Preto da maneira que a cidade e o torcedor merecem, por terem lotado a Cava e apoiado nosso projeto – comentou o presidente do time de Ribeirão Preto, Lipe Fonteles, que esta temporada jogará por Taubaté.





Globo Esporte