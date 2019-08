Al Sadd vence o Al Duhail, e Xavi conquista primeiro título como técnico no Catar

O espanhol Xavi ganhou seu primeiro título como treinador neste sábado. O Al Sadd venceu por 1 a 0 o Al Duhail, no Jassim bin Hamad, em Doha, e levou a Sheikh Jassim Cup, também conhecida como Supercopa do Catar. O gol do título foi marcado por Baqer, aos 14 minutos do primeiro.





Xavi, que no fim da temporada passada encerrou sua carreira como jogador para se tornar treinador, demonstrou toda sua felicidade com o primeiro troféu. Mas lembrou também que a equipe terá muitos desafios importantes ao longo desta temporada, e que será preciso muito trabalho para conseguir mais títulos.





- Estamos muito felizes. A temporada ainda está no começo e temos muito trabalho para ganhar mais títulos. O jogo não foi fácil, mas merecemos o título - afirmou Xavi, que também fez questão de agradecer aos dirigentes e torcedores do Al Sadd.





Globo Esporte