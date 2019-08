Alfinetadas: Seleção tenta manter papel de Neymar mesmo com a sina de “descartável”

O técnico Tite convocou a seleção brasileira nesta sexta-feira (16) para amistosos ainda este ano e anunciou Neymar como um dos atacantes. O jogador mantém sua luta para sair do PSG e, possivelmente, voltar ao Barcelona, ou para outro clube ainda nesta janela. Além disso, o atleta sai abalado de um caso extracampo e que quase manchou sua carreira nos gramados.





O treinador da seleção disse que ligou para Neymar para saber como o jogador estava emocionalmente. Aparentemente, mostrou tranquilidade e aceitou o desafio de estar novamente na seleção. No entanto, o atleta tem agora um desafio dentro do elenco: se mostrar fundamental para a seleção, já que foi demonstrado claramente que a seleção não depende exclusivamente dele.





Se analisarmos com cuidado esta situação, percebemos na Copa América que o elenco consegue se comportar bem sem o atacante. Ainda não chegamos naquele futebol vistoso e que sempre agradou aos olhos dos torcedores, mas caminhamos para este nível. Com a saída de Neymar na Copa, percebemos, inclusive, que a seleção se comporta melhor sem um “ponto essencial” ou uma “dependência” que tanto reclamamos, principalmente, na Copa do Mundo de 2018.





A torcida pode discordar muito sobre a convocação (eu também concordo que alguns nomes ali já perderam a força), mas não podemos negar que Tite tenta, ao máximo, fazer essa seleção vingar. Estamos longe ainda de ganhar uma Copa do Mundo novamente, potências atuais como França, Alemanha e Inglaterra, e até algumas surpresas como Croácia e Bélgica estão um passo à frente, mas este é o momento de preparar a seleção.





Também temos o futuro desta seleção com o jogos olímpicos de 2020. Neste ponto, estamos com uma situação delicada, pois o sub-20 não vem mostrando um bom futebol. Vamos aguardar para saber se o sub-23 vai conseguir mostrar mais serviço. Tudo uma questão de tempo, mas com uma paciência a se esgotar rapidamente.