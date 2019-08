Aplicativo Buser é o novo patrocinador oficial do Flamengo

O aplicativo Buser , que conecta viajantes com destino em comum para fretar ônibus, é o novo patrocinador oficial do Clube de Regatas do Flamengo, uma das marcas mais potentes do futebol profissional brasileiro. O Flamengo e a Buser finalizaram as negociações e, a partir de agora, a marca da plataforma ocupa o espaço nas mangas do uniforme do time profissional masculino e feminino, e, nas costas do time masculino Sub20, como parte de um acordo firmado até o fim de 2019, que ainda pode ser renovado.





De acordo com Marcelo Abritta, CEO da Buser, a aposta no patrocínio visa a expansão da empresa pelo País. "O futebol é gigante, assim como o transporte rodoviário nacional. Queremos levar o brasileiro para que possa viver bem todos os momentos, em todas as torcidas. Acreditamos no ato de compartilhar, seja no transporte ou na emoção das arquibancadas, acreditamos no Brasil", pontuou.





Segundo a diretora de marketing da startup, Fátima Bana, o objetivo da iniciativa vai além da aproximação da marca com seu público. "Esse é apenas o começo. A Buser dá início, agora, ao patrocínio em esportes, assim como já atua em musicais e eventos culturais em geral. Acreditamos no esporte como uma ferramenta de educação e lazer, um direito de todos. O futebol é uma paixão nacional e a gente acredita na integração que esse esporte proporciona entre os públicos feminino e masculino, algo para todos e em todas as torcidas", revela.





Para o diretor de marketing do Flamengo, Maurício Portela, a parceria com a startup reforça o posicionamento do clube, não só como marca mais forte do futebol brasileiro, mas também como uma plataforma digital líder em engajamento e visualizações nas redes sociais, perfeita para criar awareness para marcas como a Buser. "Estamos muito felizes de ter a Buser entre nossos patrocinadores. A parceria com eles vai reforçar nosso caminho para um futuro cada vez mais digital da nossa relação com nossos torcedores", declarou.





Conhecido como "Uber dos ônibus", o app Buser é uma das opções mais baratas para viajar entre cidades e estados do País. O aplicativo, que conecta pessoas com destino em comum para fretar ônibus e dividir o valor do transporte, possibilita aos usuários uma economia de até 60% no preço das passagens em comparação com os valores praticados em rodoviárias. O aplicativo oferece ainda acomodações nas opções executivo, semileito e leito cama. A viagem é contratada totalmente online, sem a necessidade de se deslocar até guichês de atendimento.