Após decisão no STJD, Carlos Barbosa disputará a Taça Brasil de Futsal

A equipe do Carlos Barbosa (ACBF) disputará a 46ª edição da Taça Brasil de Futsal depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Supremo votou a favor do pedido da equipe gaúcha.





O processo ocorreu após a Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) deixar a equipe laranja de fora da competição, que conta com os principais times da modalidade no país, principalmente os campeões estaduais, e escolher a Assoeva como representante do Rio Grande do Sul.





Como atual campeã gaúcha, a ACBF recorreu primeiramente ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) após a decisão da Federação, mas teve a liminar indeferida no dia 2 de agosto por 4 votos a 3. A equipe entrou com pedido no TJD no dia 27 de maio.









A ACBF participará da 43ª TAÇA Brasil de Futsal.





Em seguida, a ACBF ingressou no STJD com o recurso e liminar como última tentativa. O Supremo emitiu a decisão na manhã dessa segunda-feira (5), incluindo a ACBF na Taça Brasil no lugar da Assoeva.





Os advogados Marcelo Bento de OLiviera e Tiago Silveira de Almeida, que representaram o Carlos Barbosa no processo, comentaram sobre a decisão. “Essa decisão do STJD acaba por corrigir um equívoco por parte da TJD da Federação Gaúcha, que havia indicado outra equipe na vaga com conquistada pela equipe de Carlos Barbosa para a disputa da Taça Brasil 2019”.





O presidente da ACBF, Bolívar Zuanazzi, lamentou o ocorrido. “Ao longo dos 43 anos de participação em competições a ACBF sempre primou pelo respeito e obediência a legislação esportiva, conquistando seus direitos dentro de quadra. O suor das conquistas merece o respeito das entidades esportivas”, disse.





Outros lados





Em nota, a equipe da Assoeva lamentou a decisão em publicação nas redes sociais:







O Blog do Esporte entrou em contato com a Federação Gaúcha de Futebol de Salão e aguarda retorno para publicá-lo nesta reportagem.