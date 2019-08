Após dispensas, Brait, Drussyla e Gabi Cândido são convocadas para a seleção de vôlei

José Roberto Guimarães parece não ter dado muito peso aos pedidos de dispensa na seleção de vôlei feminina em abril. Três das jogadoras convocadas que pediram para não representar o Brasil na Liga das Nações, foram novamente chamadas nesta sexta-feira pelo treinador: Camila Brait, Drussyla e Gabi Cândido. Além delas, Sheilla foi mais uma convocada para integrar o grupo que vai disputar Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo.





A expectativa maior é pelas voltas de Camila Brait e Sheilla. A primeira ficou fora da lista das Olimpíadas de 2016 e, desde então, anunciou que não jogaria mais pela seleção. Convocada em abril para a Liga das Nações, a líbero agradeceu o convite, mas pediu dispensa. A experiente oposta, por outro lado, ficou três anos longe das competições após dar à luz às gêmeas Ninna e Liz. Em junho, ele anunciou seu retorno pelo Minas Tênis Clube e chegou a participar dos treinos da seleção com a equipe que foi ao Pré-Olímpico.





Gabi Cândido foi outra jogadora convocada em abril que pediu dispensa na ocasião. A ponteira do Sesi-Bauru, no entanto, revelou um grave problema, sofrendo com síndrome do pânico, e explicou que precisava cuidar da saúde naquele momento. Drussyla, também de volta à equipe, se recuperava de uma fratura por estresse na tíbia direita.





As jogadoras convocadas se apresentam entre os dias 12 e 13 de agosto no CDV, em Saquarema, no Rio de Janeiro, para o início dos treinos visando o Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo. No último sábado, o Brasil garantiu classificação para as Olimpíadas de 2020, em Tóquio, após vencer seus três compromissos no Pré-Olímpico.





