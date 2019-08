Após pódio no Mundial, João Gomes e Felipe Lima lideram no 1º dia de eliminatórias da natação

(Foto: Jonne Roriz/COB)









João Gomes Júnior e Felipe Lima voltaram a fazer uma dobradinha. Depois de conquistarem a prata e o bronze nos 50m peito, no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, a dupla da seleção brasileira fez o primeiro e o segundo melhores tempos das eliminatórias dos 100m na estreia da natação nos Jogos Pan-Americanos. Também nas disputas de classificação, a argentina Julia Sebastian, que treina no Brasil, quebrou o recorde sul-americano na versão feminina da prova.





Aos 33 anos, João Gomes Júnior participa pela primeira vez de uma edição de Jogos Pan-Americanos. Na terceira série das eliminatórias dos 100m peito, ele nadou para 59s57 e garantiu o melhor tempo da fase de classificação. Na série seguinte, Felipe Lima fechou com 59s91 e terminou com a segunda melhor marca. Os brasileiros foram os únicos a nadarem abaixo da marca de um minuto.





- A minha meta começava em janeiro desse ano que era estar no Pan. É meu primeiro Pan e com 33 anos. Fui para o Mundial e, depois, pensei: agora tenho que ser medalha. É uma das poucas que faltam na minha carreira. Testei algumas coisas agora de manhã. É encaixar bem à tarde para conseguir uma medalha – disse João.





- Vir de um Mundial e chegar ao Pan nadando abaixo de 1 minuto é muito importante. Queria me sentir bem, ir trabalhando a passagem, nem sei quanto eu passei, mas queria trabalhar isso para voltar à tarde e ir para a medalha – completou Felipe.





Antes da dupla brasileira brilhar, foi a vez de Julia Sebastian se destacar. A atleta argentina, que treina e compete no Brasil, pelo Minas Tênis Clube, quebrou o recorde sul-americano dos 100m peito com: 1m06s98. Jhennifer Conceição foi a melhor brasileira da eliminatória com 1m08s37. Pamela Alencar ficou com o décimo tempo (1m10s65) e disputará a final B, que não vale medalhas.





Bicampeão dos Jogos Pan-Americanos nos 200m borboleta, Leonardo de Deus também garantiu classificação para a final. O atleta da seleção brasileira, agora, terá a companhia de Luiz Altamir Lopes Melo, que terminou com o terceiro melhor tempo das eliminatórias: 1m58s76.





- É uma prova que a gente faz diferente, sabia que poderia me segurar ao máximo possível. Mas à tarde preciso competir muito melhor. Vai ser uma prova muito mais rápida para buscar esse tri – explicou o nadador que teve o quinto melhor tempo da eliminatória (2m00s00).





Das provas disputadas nesta terça-feira, o Brasil só não estará na final dos 200m borboleta feminino. Giovanna Diamante terminou a eliminatória com o nono tempo (2m15s55) e disputará a final B.





Veja as finais desta terça-feira





400m livre feminino (final b) – sem brasileiros





400m livre feminino – Aline Rodrigues e Viviane Jungblut





400m livre masculino (final b) – sem brasileiros





400m livre masculino – Fernando Scheffer e Luiz Altamir





100m peito feminino (final b) – Pâmela Alencar





100m peito feminino – Jhennifer Conceição





100m peito masculino (final b) – sem brasileiros





100m peito masculino – João Gomes Júnior e Felipe Lima





200m borboleta feminino (final b) – Giovanna Diamante





200m borboleta feminino – sem brasileiros





200m borboleta masculino (final b) – sem brasileiros





200m borboleta masculino – Luiz Altamir e Leonardo de Deus





4x100m livre feminino – Brasil





4x100m livre masculino - Brasil





