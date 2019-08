Após vazamento, setor da Arena Corinthians seguirá interditado no jogo contra o Botafogo

O Setor Oeste Superior da Arena Corinthians seguirá interditado na partida contra o Botafogo, neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.Os ingressos para o duelo que acontece às 17h já estão à venda para os sócios do Timão. Quem deseja adquirir bilhetes no Setor Oeste, a opção de compra é para a região Inferior ou Corner no site do Fiel Torcedor.O incidente aconteceu na última segunda-feira e não deixou feridos. Por precaução, o Corinthians iniciou uma revisão imediata de outros setores do estádio, como a região sul do prédio Oeste no sexto andar. O clube ainda não fala em prazo para o término das obras.Na partida contra o Goiás, na última quarta, os torcedores que haviam comprado ingressos para o setor Superior foram transferidos sem custos para o Inferior.