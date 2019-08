Apresentador Tiago Maranhão deixa Grupo Globo depois de 10 anos

O apresentador Tiago Maranhão se despediu do Grupo Globo hoje, através de um texto de agradecimento publicado no site 'GloboEsporte'. O Lance entrou em contato com a comunicação da Globo e apurou que não existe relação entre a saída de Tiago e a discussão recente do apresentador com o comentarista Mauro Cezar Pereira, da ESPN, no Twitter.





- Tiago Maranhão pediu demissão e encerra seu vínculo com o Esporte da Globo no fim desta semana - explicou a comunicação da empresa.





No texto de despedida publicado no 'GloboEsporte' , Tiago relembrou sua trajetória no jornalista esportivo.





- Fiz todas aquelas coberturas que o garoto que sonhava um dia se tornar repórter esportivo poderia desejar. À beira do gramado em jogos que quase ninguém estava assistindo, e em decisões de Brasileirão. Dos jogos da Série B a partidas de seleção brasileira e de tantos outros países. Da Rua Javari ao Maracanã. Em Sydney, Singapura e Pequim - contou Tiago.





O apresentador trabalhou por mais de 10 anos na empresa e vai apresentar o programa 'Troca de Passes', no SporTV, pela última vez no fim de semana.





Tiago Maranhão e o comentarista Mauro Cezar trocaram farpas pelo twitter no último sábado (3). Maranhão twittou diferenciando representantes de torcida e jornalistas. Mauro respondeu à indireta e se referiu a Maranhão como "menino". A discussão viralizou e gerou torcida na web.