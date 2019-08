Assoeva goleia o Minas e segue invicto em Venâncio Aires na LNF 2019

Na noite desta quarta-feira (14), a Assoeva voltou a jogar pela Liga Nacional de Futsal. O compromisso no ginásio Poliesportivo foi diante do Minas, válido pela 17ª rodada da competição, e terminou com vitória do time de Venâncio Aires (RS), por 4 a 0.





Com o resultado, a Assoeve chegou a sétima vitória e agora com 23 pontos na Liga Nacional de Futsal. Todos os triunfos foram conquistados em Venâncio Aires. De oito jogos em casa, a equipe venceu 7 e empatou um.





Contra o Minas, a Assoeva abriu a vantagem de 3 a 0 na primeira etapa. Marcelo Giba (duas vezes) e Vagner Manica, em cobrança de falta, marcaram os gols. Na etapa complementar, Vini Scola marcou o quarto gol e decretou o resultado.





A Assoeva atuou com Deividi, Vini Scola, Boni, Igor Carioca e Dill. Entraram ainda Vagner Manica, Torres, Gabriel Darici, Marcelo Giba e Tuiu.





LNF