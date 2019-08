Bayern confirma acordo para contratação de Philippe Coutinho por empréstimo

(Foto: Getty Images)









O Bayern confirmou nesta sexta-feira um acordo com o Barcelona para a contratação por empréstimo de Philippe Coutinho. O meia brasileiro ficará ao menos uma temporada em Munique - segundo apurou o GloboEsporte.com, há uma opção de compra ao fim do vínculo no valor fixado de € 120 milhões (R$ 533 milhões na cotação atual).





- Eu posso confirmar que estive com Hasan (Salihamidzic, diretor esportivo do clube) em Barcelona na quarta-feira e chegamos a um acordo com o clube e jogador. Estamos negociando com Coutinho há algum tempo. O nome não importava, e sim a sua qualidade – disse o chefe-executivo Karl-Heinz Rumenigge após o empate com o Hertha Berlim na abertura do Campeonato Alemão.





Coutinho é aguardado em Munique no domingo ou segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato.





- Eu gostaria de agradecer ao Barcelona. Ainda faltam alguns detalhes, mas estamos muito felizes por trazer esse jogador ao Bayern - afirmou Salihamidzic.





- Eu tenho a opinião que não apenas o Bayern, como toda a Bundesliga e também a Alemanha podem esperar receber um jogador tão importante - contou o técnico Niko Kovac, que aguardava por um nome de peso desde que as negociações com Sané, do Manchester City, fracassaram.





Aos 27 anos, Philippe Coutinho disputou 76 jogos e marcou 21 gols com a camisa do Barcelona em uma temporada e meia. Foi campeão espanhol duas vezes e também faturou uma Copa do Rei e Supercopa.





