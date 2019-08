Botafogo-SP marca de pênalti no último minuto e vence Oeste de virada na série B

(Foto: Raul Ramos)





Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP









O Botafogo-SP tirou a "zica" de não vencer em casa na série B do Campeonato Brasileiro. A equipe contou com um pênalti no último minuto, marcado por Rafael Costa, para vencer o Oeste por 3 a 2. O jogo teve duas viradas e jogador perdendo gol incrível, tudo para coroar a vitória do Pantera em casa.





O Jogo





Os primeiros minutos foram das equipes se estudando, com uma pressão em cima da equipe adversária. Enquanto o Botafogo trabalhava em ligações diretas, o Oeste ficava com a bola nos pés. O maior perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Matheus Oliveira chutou, a bola desviou em Leandro Amaro e Darley se esticou para fazer a defesa.





Aos 21, mais uma vez o Oeste chegou com perigo, agora com Bruno Lopes, que chutou perto da trave direita do goleiro Darley. O Botafogo respondeu aos 26, quando Nadson pegou chute de fora e a bola passou perto do gol adversário.





Aos 33, o primeiro gol. Murilo cobrou escanteio, o goleiro Glauco saiu mal e Luiz Otávio desviou de cabeça. Bota 1 a 0. Dois minutos depois, Felipe Saraiva perdeu um gol inacreditável. Henan rolou a bola para o meia que, apenas com o goleiro a frente, perdeu o controle da bola e não conseguiu marcar.





Até como “castigo”, aos 38 o Oeste empatou com Fábio, após rebote do goleiro Darley. Aos 40, o Oeste virou também com Fábio, que bateu cruzado após grande lançamento de Elvis. Ainda deu tempo de Pará tentar o chute e bola passou por cima da meta.





No segundo tempo, o ritmo se manteve, com as duas equipes tentando o gol. Logo aos 9, o Botafogo empatou com Murilo, que recebeu rebote do goleiro Glauco.





A partir deste momento, o jogo ficou mais truncado, os dois técnicos mexeram nos times, mas nada do gol sair. O Oeste se arriscou mais ao ataque, obrigando a Darley a fazer boas defesas.





O cenário do jogo mudou aos 46, quando, em confusão na área, Alyson levantou demais o pé e acertou o rosto de Bruno José. O árbitro ia dar sequência ao lance quando o assistente assinalou pênalti. Houve confusão e reclamação do Oeste. Rafael Costa foi para a bola e bateu com categoria para virar novamente o jogo e decretar a vitória do Pantera em casa.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrente o Bragantino, no dia 9, às 21h30, fora de casa. O Oeste joga no dia 8, às 21h30, contra o Brasil de Pelotas, em Barueri.