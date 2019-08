Botafogo-SP perde para Sport por 3 a 0 e liga sinal de alerta na série B do Brasileiro

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)

O Botafogo-SP volta com um gosto amargo do confronto contra o Sport nesse sábado (17), pela série B do Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu por 3 a 0, mostrou um futebol apático e viu a distância pelo G4 aumentar, já que terminou a rodada na sétima colocação. A ainda pode perder mais, caso o CRB vença o vitória neste domingo.





O jogo foi praticamente todo o Sport. O Botafogo pouco investida no ataque, se segurava na defesa, mas levava sufoco. A pressão do Leão rendeu o gol aos 16 minutos, quando Hernane recebeu bem passe e mandou para as redes, sem chances para o goleiro Darley.





No segundo tempo não foi diferente, o Sport manteve a pressão com o Botafogo tranquilo na defesa. Log na entrada de Leandrinho, o jogador fez o segundo gol. Para encerrar a partida, já nos acréscimos, o Leão armou belo contra-ataque, driblou toda a defesa do Pantera e fez o terceiro com Guilherme.





Na próxima rodada, o Sport visita o Vila Nova, na terça-feira, às 21h30. Mais cedo, às 19h15, o Botafogo recebe o Londrina no Estádio Santa Cruz.