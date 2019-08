Brasil comete erros bobos, mas passa por Porto Rico na abertura do Pré-Olímpico masculino

Porto Rico até tentou se impor. Aproveitou-se de erros incomuns e de uma abrupta queda de ritmo no primeiro e no terceiro sets. Mas não conseguiu fazer frente ao Brasil. Na abertura do Grupo A no Pré-Olímpico masculino de vôlei, a seleção brasileira fez valer o favoritismo nos momentos decisivos de cada parcial. Venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/19.





A seleção volta à quadra do Palácio de Cultura e Esportes de Varna, na Bulgária, às 11h (de Brasília) deste sábado. O adversário será o Egito, 13º do ranking da FIVB. O SporTV transmite a partida ao vivo, e o GloboEsporte.com acompanha todos os lances em Tempo Real.





Renan optou pela escalação de Lucarelli e Maurício Borges compondo a linha de passe com Thales. Com Maurício Souza e Lucão ainda em reta final de recuperação de lesões, os centrais titulares foram Isac e Flávio. Bruninho e Wallace completaram o grupo que começou jogando.





A formação da linha de passe funcionou como um relógio no início do jogo. Com a bola na mão, Bruninho variou bem as jogadas e usou todos os atacantes. Mas a falta de precisão no saque - seriam seis erros ao todo na parcial - e o pouco volume de defesa permitiram a virada de Porto Rico. A reação brasileira veio após pedido de tempo de Renan com 20/18 contra no placar. O bloqueio finalmente entrou, e Isac fechou a conta em 25/23.





O susto pareceu acordar o Brasil. Principalmente pelas mãos de Lucarelli, a seleção deslanchou e rapidamente . Mesmo com 12/5 no placar, Mauricio queixou-se da marcação da arbitragem e pediu o video check - que acusou toque do brasileiro na rede. O Brasil seguiu brigando por cada ponto, e no melhor rali do jogo, Bruninho largou para aumentar a conta (18/10).





Com a vantagem, Douglas Souza substituiu Maurício Borges. O jovem ponteiro, melhor ponteiro do último Mundial, aproveitou bem o tempo em quadra. Mauricio Souza também entrou e pontuou. Em erro portorriquenho, o Brasil levou o segundo set: 25/19.





Renan manteve no terceiro set a formação que encerrou o segundo, com Douglas e Maurício Souza no lugar de Maurício Borges e Flávio, respectivamente. Porto Rico começou forçando o saque em Douglas e abriu dois pontos. A virada brasileira (7/6) curiosamente veio num ponto sem querer de Thales - como líbero não pode pontuar, nas estatísticas a jogada conta como erro adversário.





O Brasil voltou a cometer erros bobos, principalmente na recepção, e reduziu drasticamente o ritmo. Em bola fora de Wallace, Porto Rico abriu 14/12, e Renan parou o jogo. O técnico colocou Alan, Maique e Cachopa em quadra. O trio pareceu injetar novo ânimo, e o levantador, em bola de xeque, virou o placar para 17/16. Lucarelli brilhou no bloqueio na hora certa e, no mesmo fundamento, Maurício Souza fechou a partida: 25/19.





Brasil:





Titulares: Thales, Lucarelli, Mauricio Borges, Bruno, Wallace, Flavio e Isac. Entraram: Alan, Cachopa, Douglas Souza, Maurício Souza.





