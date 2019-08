Brasil conquista dois bronzes em primeiro dia de finais do remo no Pan de Lima

(Foto: Marcello Varriale)









No primeiro dia de disputa de medalhas no remo pelos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conquistou dois bronzes. Destaque para a formação masculina, que medalhou nas duas finais desta quinta-feira: no double skiff (dois remadores com dois remos) e four skiff (quatro remadores) - confira resultados abaixo. As meninas, no entanto, ficaram fora do pódio, amargando a quinta posição também no double skiff. Mas, esse foi só o começo, porque nos próximos dois dias outras dez medalhas serão disputadas ainda na modalidade.





Bom começo





A primeira medalha do Brasil veio com Lucas Verthein e Uncas Tales na final double skiff (dois remadores com dois remos). Os brasileiros fecharam os 2.000m com o terceiro melhor tempo, 6m29s72. O ouro desta prova ficou com a Argentina (6m25s16), e Cuba levou a prata (6m27s43).





Na última prova desta quinta-feira, Alef Fontoura, Fábio José Moreira, Gabriel Moraes e Willian Giaretton ficaram também com a terceira melhor parcial na final de quatro remos. O Brasil completou a prova (2.000m) em 6m10s67, atrás de Argentina (6m07s02) e Cuba (6m09s53) - ouro e prata, respectivamente.





Fora do pódio no feminino





Na final feminina double skiff, Yanka Vieira e Luana de Azevedo não repetiram a atuação dos meninos e ficaram fora do pódio, na quinta posição. As duas fecharam a final em 7m35s31, 24s57 atrás das cubanas (7m10s74), que ficaram com a medalha de ouro. Estados Unidos ficaram com a prata (7m12s72), e a Argentina levou o bronze (7m18s85).





Sem presença de brasileiras, a final do double skiff também foi disputada nesta quinta. O pódio foi formado nesta prova por Chile (ouro), Canadá (prata) e México (bronze).





Globo Esporte