Brasil passa fácil por Camarões e estreia com vitória no Pré-Olímpico feminino de vôlei

A caminhada rumo a Tóquio 2020 começou muito bem. Na estreia do Pré-Olímpico feminino de vôlei, o Brasil passou fácil por Camarões e somou os primeiros pontos na competição. Apesar da reação camaronesa no terceiro set, a seleção brasileira tranquilo venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/13 e 25/16), em 1h15 de jogo, nesta quinta-feira, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. Com 15 pontos, a ponteira Gabi foi a maior pontuadora da partida. A ponteira Natália, que se recupera de uma lesão na panturrilha, foi poupada e não entrou em quadra.





No outro jogo da rodada, a República Dominicana venceu o Azerbaijão também com certa tranquilidade no Sabiazinho. As dominicanas levaram a melhor por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 25/22 e 25/18), em 1h25 de partida.





Com os resultados da primeira rodada, o Brasil divide liderança do Grupo D com a República Dominicana com três pontos, mas está à frente pelo critério do ponto average, soma dos pontos feitos divididos pela soma dos pontos sofridos. Azerbaijão e Camarões completam a tabela.





Agenda





Na segunda rodada, o Brasil pega o Azerbaijão, nesta sexta-feira, às 14h15. A seleção de Camarões pega a República Dominicana, às 16h45. As duas partidas serão no Sabiazinho. Todos os jogos do Brasil terão transmissão da TV Globo e do SporTV 2. O GloboEsporte.com acompanha a partida em tempo real.





Os sets





As bolas com a ponteira Gabi e o bloqueio brasileiro funcionaram no início do primeiro set. O erros, por outro lado, deixaram Camarões próximo do placar: 8 a 6. Após o tempo técnico, a seleção brasileira diminuiu os erros, voltou a defender bem e abriu dez pontos em 21 a 11. As camaronesas tentaram parar o ataque do Brasil, mas foram pouco efetivas. No ataque na entrada de rede, Tandara explorou o bloqueio duplo e fechou o primeiro set para para o Brasil: 25 a 14.





Explorando o saque, o Brasil abriu logo quatro pontos. Camarões respondeu com a oposta Adiana. Mas o time de José Roberto Guimarães se impôs novamente e, no segundo tempo técnico, o Brasil liderava em 16 a 7. Com o passe quebrado, as camaronesas tiveram dificuldade para contra-atacar e deixaram o caminho livre para as brasileiras dominarem o set. Com o set point contra, ainda deu tempo de Camarões vencer o maior rali da parcial, de 23 segundos, em bloqueio de Fotso, levantando a torcida. Bia deu números finais para o Brasil no segundo set: 25 a 13.





No terceiro set foi a vez de Camarões começar melhor com os ataques de Bashorun: 3 a 1. Com o passe na mão, o Brasil distribuiu melhor o jogo. Na largadinha de Tandara, as brasileiras viraram em 7 a 6. O saque brasileiro voltou a funcionar e incomodar a recepção de Camarões. No bloqueio de Tandara, o Brasil foi para a segunda parada técnica com 16 a 12 no placar. Bia criou raiz no saque e a vantagem aumentou ainda mais. No saque para fora de Adiana, na saída de rede, o Brasil fechou o terceiro set em 25 a 16 e o jogo em 3 sets a 0.





Escalações





Brasil: Mara, Macris, Gabi, Tandara, Bia, Lorenne. Líbero: Léia. Entraram: Roberta, Paula Borgo, Amanda, Carol e Suelen.





Camarões: Fotso, Nana, Djakao, Bikatal, Piata, Adiana. Líbero: Menkred. Entraram: Bashorun, Bibinbe, Fawziya e Davina.





Confira os jogos do Grupo D

01/08 – Brasil 3 x 0 Camarões (25/14, 25/13 e 25/16)

01/08 – República Dominicana 3 x 0 Azerbaijão (25/15, 25/22 e 25/18)

02/08 – 14h15 – Brasil x Azerbaijão

02/08 – 16h45 – República Dominicana x Camarões

03/08 – 10h – Brasil x República Dominicana

03/08 – 12h30 – Camarões x Azerbaijão





Globo Esporte