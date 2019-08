Brasil sediará Torneio Uber Internacional Feminino de Seleções

A data de estreia de Pia Sundhage como treinadora da seleção brasileira de futebol feminino está marcada. A sueca vai comandar o time nacional durante a disputa do Torneio Uber Internacional Feminino de Seleções. O evento acontecerá entre os dias 29 de agosto e 1° de setembro no estádio do Pacaembu, em São Paulo, reunindo as seleções de Brasil, Chile, Costa Rica e Argentina. Todos os jogos acontecerão em rodada dupla e o campeão será decidido no dia 1°.





O torneio é o primeiro realizado pela seleção brasileira desde o término da Copa do Mundo e desde que Pia Sundhage foi anunciada como treinadora da equipe. A sueca, três vezes finalista olímpica, vai comandar a seleção brasileira nos próximos dois anos. O evento marca o início da preparação do Brasil para as Olimpíadas de Tóquio.





Com transmissão do Sportv, o Torneio Uber Internacional Feminino de Seleções tem início às 19h da quinta-feira, dia 29 de agosto, com o jogo entre Costa Rica x Chile. Depois, a partir das 21h, o Brasil faz o clássico contra a Argentina. Como patrocinadora, a Uber terá a marca exposta na arena de jogo, além de realizar diferentes ações com o público que irá ao estádio do Pacaembu acompanhar os jogos.





As equipes voltam a se enfrentar no domingo, dia 1°, com a disputa do terceiro lugar entre os perdedores da primeira rodada, a partir das 10h30. O campeão será decidido a partir das 13h.





Os ingressos para cada um dos dias de jogos já estão disponíveis para compra no site www.tstickets.com.br/torneio-uber-futebol-feminino . Eles custam a partir de R$ 20 (Arquibancada) e R$ 24 (Numeradas), com 50% de desconto na meia-entrada. Na compra pela internet, será acrescida uma taxa de 10% de conveniência. As bilheterias do Pacaembu serão abertas para venda física, se necessário, na semana do torneio.





"O torneio é uma forma de promover o esporte e a prática de atividade física na cidade de São Paulo. A identificação do torcedor com a seleção brasileira feminina ficou nítida na última Copa do Mundo. Esperamos ver o Pacaembu lotado para torcer pela seleção" diz Milton Mattani, presidente da Federação Internacional de Football 7 Society (Fifos), organizadora do torneio.





"Sempre acreditamos em oportunidades iguais, que mulheres podem ser o que desejarem, e queremos que essa visão vá além da nossa plataforma. Na Uber, entendemos que o futebol feminino é uma representação do desafio das mulheres na sociedade", afirma Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil. "Precisamos dar valor e visibilidade a todas mulheres que se empoderaram, buscaram independência e tiveram a coragem para alcançar seus sonhos, dentro e fora do futebol".





O torneio Uber Internacional Feminino de Seleções é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte e pelo Programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e conta com patrocínio da Uber, Sabesp, Sicredi, Maratá, Kalunga, Atacadão, Wickbold, Fini, Besni e Colgate. A realização é da Federação Internacional de Football 7 Society.





O patrocínio da Uber é mais um passo dentro do movimento #AcreditaNelas, lançado pela Uber em junho, quando a empresa abriu um bandeirão no clássico entre Santos e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro Masculino da Série A, chamando a atenção para a falta de visibilidade e apoio à modalidade feminina. A bandeira com os dizeres "Infelizmente, esta bandeira vai ser mais vista que o futebol feminino" foi erguida pela torcida do Santos. Além disso, a Uber passou a patrocinar os times femininos de Grêmio e Internacional e anunciou parceria com o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.