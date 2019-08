Brasil vence Cuba e conquista bronze no polo aquático feminino dos Jogos Pan-Americanos

(Foto: Alexandre Castello Branco/COB)









A seleção brasileira feminina de Polo Aquático conquistou o bronze no Pan de Lima neste sábado ao derrotar Cuba por 8 a 7. Depois de perder o primeiro quarto, as brasileiras venceram os últimos dois para alcançarem mais uma medalha para o país nos Jogos.





Campanha do Brasil no Polo Aquático feminino





1ª fase: Brasil 15 x 4 Venezuela / Brasil 4 x 20 Estados Unidos / Brasil 12 x 8 Porto Rico





Quartas de final: Brasil 13 x 3 México





Semifinal: Canadá 19 x 5 Brasil





No primeiro quarto, a seleção de Cuba venceu por 1 a 0. Já na segunda parte do jogo, o Brasil se recuperou e fez 5 a 4. A Seleção encerrou o último quarto com vitória por 7 a 6.





A final será disputada por Estados Unidos e Canadá.





Globo Esporte