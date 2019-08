Britânicas sofrem desqualificação inusitada em evento-teste de triatlo para Olimpíadas de Tóquio

(Foto: Delly Carr/ITU)









Falta menos de um ano para o começo das Olimpíadas de Tóquio e muitos eventos-teste vão sendo realizados na capital japonesa com o intuito de preparar a cidade para receber o maior evento poliesportivo do mundo. Nesta quinta-feira foi realizada a prova de triatlo que serviu como treinamento para os Jogos e contou com uma situação inusitada.





Duas britânicas, Jessica Learmonth e Georgia Taylor-Brown, lideravam a prova e resolveram cruzar a linha de chegada juntas, de mãos dadas, quebrando uma regra da União Internacional de Triatlo (ITU). Inicialmente a foto da linha de chegada havia dado o título para Learmonth, mas pouco depois as duas foram eliminadas.





Em meio à confusão, quem foi beneficiada foi Flora Duffy, de Bermudas, que ficou com a medalha de ouro, seguida por Alice Betto, da Itália e Vicky Holland, da Grã-Bretanha. A brasileira Vittoria Lopes, que recentemente ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, foi a quarta colocada. Luisa Baptista, ouro no Pan, terminou em 11º.





A prova foi disputada sob forte calor e o trecho de corrida inclusive foi reduzido de 10km para 5km. Várias alternativas vão sendo testadas pelos organizadores para que a temperatura não atrapalhe a disputa das Olimpíadas, no ano que vem. Em 2018, uma forte onda de calor atingiu o Japão, nesta mesma época do ano, matando mais de 12 pessoas.





Globo Esporte