Calderano e Tsuboi fazem jogo duro, batem argentinos no tênis de mesa e levam ouro no Pan

O Brasil conquistou, na noite desta terça-feira, mais uma medalha de ouro! E foi no tênis de mesa. O carioca Hugo Calderano, número 6 do ranking mundial, e o paulista Gustavo Tsuboi, 32º colocado nessa lista, encararam os argentinos Gaston Alto (atual 176) e Horacio Cifuentes (91 na listagem da ITTF), e saíram vitoriosos pelo placar de 4 a 2, com parciais de 11/6, 12/14 , 8/11, 11/6, 12/10 e 12/10. O confronto foi muito emocionante e recheado de viradas, mas coroou o time verde e amarelo.





Em Toronto 2015, o Brasil saiu com sete pódios ao todo na modalidade, sendo dois ouros, três pratas e dois bronzes. Em Lima 2019, a delegação de tênis de mesa já tem uma prata com Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi nas duplas mistas, e um bronze novamente com Bruna ao lado de Jessica Yamada, além do ouro da dupla masculina.





Calderano e Bruna também já têm ao menos um bronze no torneio individual, já que se garantiram na semi nesta terça-feira. Os dois voltam a jogar na quarta. Ela atua às 13h, e ele, às 15h (horários de Brasília). Ainda há a possibilidade de pódio na disputa por equipes.





Tsuboi e Calderano reconheceram as dificuldades até a conquista e valorizaram o ouro ganho nos Jogos Pan-Americanos.





- Acho que a competição foi toda muito difícil, começamos perdendo de Cuba por 3 a 0 e viramos. Mas sabíamos que tínhamos a capacidade de virar aquele jogo e fomos crescendo a cada partida até chegar ao ouro - comentou Calderano sobre a trajetória até o lugar mais alto do pódio.





- A gente esperava que fosse ser duro, os argentinos sempre participam nas competições da América Latina. A gente vem jogando contra eles. Sabíamos que seria duro, mas conseguimos a virada - disse Gustavo Tsuboi após o ouro.





O jogo





A primeira parcial foi bem boa para os brasileiros, com Calderano se destacando nos ataques, e o time abrindo 1 a 0 com tranquilidade por 11 a 6. Na segunda, contudo, um apagão no início: Cifuentes e Alto fizeram 8 a 0. O Brasil esboçou uma reação, marcando três em sequência e depois evitando um set point com ataque forte de Tsuboi. Aos poucos, a equipe mostrou seu poder de reação e chegou a igualar tudo em 12 a 12, mas errou duas vezes, e os hermanos empataram o confronto em 1 a 1.





A terceira parcial teve os argentinos levando a melhor com 11 a 8. Na seguinte, foi a vez de Calderano e Tsuboi fecharem em 11 a 6. A quinta foi muito emocionante e teve novamente o poder de reação brasileiro sendo testado, mas saindo com êxito: 12 a 10. O sexto set foi completamente equilibrado. Mas, no finzinho, o Brasil foi melhor, com um ataque de efeito de Calderano no oitavo, e Tsuboi aparecendo na hora certa no nono ponto. No fim das contas, 12 a 10 e medalha de ouro para os meninos do time verde e amarelo.





Calderano vai à semi no torneio de simples





Hugo Calderano também jogou pelo torneio de simples. Ele começou o dia vencendo o chileno Juan Lamadrid pelo placar de 4 a 1, parciais de 11/6, 11/7, 7/11, 11/9 e 11/1. A partida foi válida pelas oitavas de final. Já nas quartas, o brasileiro encarou o mexicano Marcos Madrid e venceu por 4 a 0 (11/8, 11/5, 11/8 e 11/5). Ele busca a vaga na decisão nesta quarta-feira, a partir das 15h (de Brasília), diante de Eugene Wang, do Canadá.





- Eu sempre entro esperando um jogo difícil, tem que entrar muito concentrado em todos os Jogos, fiquei muito feliz com minha atuação, vou tentar descansar um pouco. Chego aqui como campeão de Toronto. Mas o importante é não tentar defender um título, e sim ganhar mais um - falou o atleta que, em Toronto, foi ouro tanto por equipes quanto no individual.





Bruna Takahashi avança à semi, e Jessica Yamada cai





As brasileiras Bruna Takahashi, atual número 69 do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa, e Jessica Yamada, 181ª colocada do mundo, que juntas conseguiram o bronze na disputa das duplas femininas, tiveram resultados diferentes no torneio de simples. A primeira venceu seus dois jogos nesta terça, e a segunda perdeu o único que disputou.





- Estou muito feliz com meu resultado. Estou feliz de ter assegurado o bronze, mas meu sonho é o ouro. Vou continuar lutando para conquistar - falou Bruna.





Bruna Takahashi está na semifinal depois de bater a chinesa naturalizada americana Lily Zhang pelo placar de 4 a 3, parciais de 6/11, 5/11, 11/9, 11/9, 8/11, 11/6 e 11/9 em um confronto disputado e muito emocionante em que a brasileira saiu atrás, perdendo por 2 a 0 e se recuperou. Antes disso, nas oitavas, a atleta do Brasil derrotou a dominicana Yasiris Ortiz por 4 a 0, parciais de 11/6, 11/6, 11/1 e 11/7.





A mesatenista volta a jogar nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), lutando pela vaga na decisão. Mas, como não há disputa do terceiro lugar no Pan no tênis de mesa, já tem um bronze garantido. Bruna vai encarar Adriana Diaz, de Porto Rico, na semifinal.





Também no torneio individual feminino, Jessica Yamada caiu para a americana Wu Yue, pelo placar de 4 a 3, parciais de 5/11, 5/11, 6/11, 11/3, 15/13, 11/7 e 8/11. Dessa maneira, ela está fora da briga pelo pódio no torneio de simples.





Tsuboi perde para chinês naturalizado dominicano





Gustavo Tsuboi, que é o número 32 do ranking mundial, abriu a terça-feira jogando contra Wu Jiaji, da República Dominicana, e perdeu em um jogo duro por 4 a 2, parciais de 5/11, 11/5, 7/11, 11/9, 9/11 e 11/9. Visivelmente chateado, ele comentou a derrota e a eliminação do torneio de simples.





- Tive um pouco de dificuldade. Ele recebeu muito bem meus saques. E fazia uma jogada com efeito que dificultava para mim. Faz parte. Joguei bem também, e não posso tirar o mérito do adversário. Ele estava acertando tudo, colocou bastante pressão, contra-atacando. Eu era cabeça de chave número 2 na competição. Tinha chance de chegar na final. Mas é o esporte - comentou.





