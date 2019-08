Chelsea escapa de derrota em primeiro jogo de Lampard como técnico no Stamford Bridge

(Foto: Site oficial do Chelsea)









As homenagens antes do jogo foram de acordo com o tamanho de Frank Lampard para o Chelsea. Mas nem tudo saiu como o esperado. Ídolo como jogador, o treinador iniciou o seu novo desafio no Stamford Bridge com um empate: 1 a 1 com o Leicester, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Mount abriu o placar, Ndidi empatou e por pouco os visitantes não saíram de Londres com os três pontos.





O Chelsea teve ótimo começo de jogo, pressionando o adversário e chegando ao gol logo aos sete minutos, em roubada de bola de Mount que o próprio finalizou. Ndidi, antes vilão por ter sido desarmado, deixou tudo igual aos 22 do segundo tempo em bonita cabeçada após escanteio cobrado por Maddison.





A partir dali as chances foram surgindo para os Foxes. Vardy e Maddison desperdiçaram a oportunidade da vitória em chances claras. O Chelsea, que foi goleado pelo Manchester United na estreia e também perdeu a Supercopa da Europa para o Liverpool nos pênaltis, respirou aliviado com o apito final.





Os dois seguem sem vencer na Premier League. Liverpool e Arsenal são os dois com seis pontos até o momento – o Manchester United pode se juntar a eles se bater o Wolverhampton, fora de casa, nesta segunda-feira.





