City pressiona, tem gol anulado aos 47, mas fica só no empate com Tottenham

Não é exagero algum dizer que o Manchester City massacrou o Tottenham. Terminou o jogo com incríveis 30 finalizações (e apenas três contra) e um gol (bem) anulado de Gabriel Jesus aos 47 minutos do segundo tempo. Mas o futebol é apaixonante e imprevisível por permitir que estatísticas assim não determinem três pontos. Citizens e Spurs levaram um cada após o empate por 2 a 2, neste sábado, em Manchester, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. E outro brasileiro, Lucas Moura, acabou herói por garantir o ponto dos visitantes 19 segundos após entrar em campo.





O City começou com tudo e abriu o placar aos 20 minutos, num cruzamento primoroso de De Bruyne que encontrou a cabeça de Sterling. Logo depois, porém, Lamela viu Ederson mal posicionado e empatou de fora da área. Agüero voltaria a recolocar os donos da casa na frente aos 35, novamente em cruzamento do belga. O City parecia perto do terceiro quando, num escanteio, Lucas subiu mais alto que Walker e fechou o placar, aos 11 da etapa final.





Lucas precisou de 19 segundos para deixar a sua marca desde que entrou no lugar de Winks. O brasileiro, não lembrado por Tite na convocação da Seleção, ainda apareceu bem em arrancadas ao longo do segundo tempo, embora a pressão tenha sido quase total do City.





O perfil em português do Tottenham brincou nas redes sociais com a coincidência com o jogo entre os dois times pelas quartas de final da última Liga dos Campeões. Na ocasião, o City teve um gol de Sterling anulado também nos acréscimos. Os Spurs acabaram se classificando e foram até a decisão contra o Liverpool.





Agüero fez o seu gol e não vinha jogando mal, mas Guardiola optou por substituí-lo por Gabriel Jesus aos 21 minutos do segundo tempo. O argentino não gostou e discutiu com o treinador na beira do gramado. Eles chegaram a se abraçar durante a comemoração do gol anulado de Gabriel Jesus, mas as imagens anteriores mostraram um clima tenso.





Pode parecer doloroso porque o City esteve muito perto do que seria uma merecida vitória, mas Laporte desviou com o braço. Ainda que involuntariamente, a nova regra não permite que um gol seja marcado com a ajuda do braço ou mão. Gabriel Jesus comemorou, mas não valeu.





O City visita o Bournemouth no domingo, às 10h (de Brasília), enquanto o Tottenham receberá o Newcastle no mesmo dia, às 12h30.





Globo Esporte