Com conquista no Japão, Athletico já soma R$ 33 milhões em premiações na temporada

As vitórias do Athletico dentro de campo refletem, claro, fora dele. O título da J. League/Conmebol, por exemplo, representa um aporte de mais 990 mil dólares (R$ 3,5 milhões na cotação atual) nos cofres rubro-negros. Com isso, o Furacão já soma R$ 33,34 milhões só em premiações em 2019.





O Athletico recebeu 350 mil dólares (R$ 1,38 milhão) pelo vice da Recopa e mais 4,05 milhões de dólares (R$ 16,03 milhões) por ter ido até as oitavas de final da Libertadores.





Além disso, a campanha na Copa do Brasil já representou R$ 12,35 milhões só em premiação. O Furacão enfrenta o Grêmio na semifinal. Se passar para a final, o clube poderá ganhar mais R$ 52 milhões (se for campeão) ou R$ 21 milhões (se for vice).





O Campeonato Brasileiro também oferece uma premiação milionária, o que deve reforçar ainda mais o cofre rubro-negro em 2019. O oitavo colocado, atual posição do Athletico, recebe R$ 21,4 milhões. O prêmio para o campeão chega a R$ 33 milhões.





Premiações do Athletico em 2019





Recopa - 350 mil dólares (R$ 1,38 milhão)

Libertadores - 4,05 milhões de dólares (R$ 16,03 milhões)

J. League/Conmebol - 900 mil dólares (R$ 3,56 milhões)

Copa do Brasil - R$ 12,35 milhões

Total já garantido - R$ 33,34 milhões





O próximo compromisso do Athletico será contra o Botafogo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília) de domingo, no Nilton Santos,





Na sequência, o Furacão já visita o Grêmio pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil - esse jogo será quarta-feira que vem, às 21h30, na Arena do Grêmio (veja a agenda completa abaixo).





Até por isso, Tiago Nunes vai poupar os titulares contra o Botafogo. Nomes como Madson, Lucas Halter, Léo Cittadini, Vitinho e Thonny Anderson devem ganhar uma chance no Nilton Santos.





Agenda rubro-negra





11 de agosto, domingo, 16h - Botafogo x Athletico (Brasileirão)

14 de agosto, quarta, 21h30 - Grêmio x Athletico (Copa do Brasil)

17 de agosto, sábado, 19h - Athletico x Atlético-MG (Brasileirão)

21 de agosto, quarta-feira, 19h15 - Athletico x São Paulo (Brasileirão)

24 de agosto, sábado, 17h - Grêmio x Athletico (Brasileirão)

31 de agosto, sábado, 19h - Athletico x Ceará (Brasileirão)

4 de setembro, quarta, 19h - Athletico x Grêmio (Copa do Brasil)

8 de setembro, domingo, 16h - Santos x Athletico (Brasileirão)

15 de setembro, domingo, 16h - Athletico x Avaí (Brasileirão)





