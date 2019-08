Comercial pode fechar parceria para ter novo Centro de Treinamento

O Comercial-SP pode ter um novo Centro de Treinamentos. O clube está negociando uma parceria com a I9 Academy, uma escola de futebol que realiza intercâmbios para os Estados Unidos e que ficaria responsável pelas categorias de base do Leão. As informações foram divulgadas pelos site WSports.





A ideia é que, além da administração da base, a I9 cederia o CT Santa Iria, que era do extinto Olé Brasil, para os treinamentos da equipe profissional. O local já foi usado tanto por Comercial quanto pelo Botafogo.





A parceria teria uma duração de 5 anos e levaria todos os treinamentos para este CT, preservando o gramado do Estádio Palma Travassos, onde hoje é realizado os treinamentos.