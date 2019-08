Corrida/Caminhada Outubro Rosa tem data e local confirmados

Fazendo parte do calendário oficial de eventos da cidade, a 6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa acontecerá no dia 06 de outubro, no bairro Vila do Golf com largada e chegada no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. A prova terá duas categorias: 3 quilômetros de caminhada e 5 quilômetros de corrida.





As inscrições limitadas começam no dia 06 de agosto, a partir das 11h, em lote promocional – 500 vagas – exclusivamente para mulheres, pelo valor de R$ 60,00. As vendas duram 24h ou até se esgotarem. Após o término desta quantidade, o primeiro lote estará disponível para o público em geral (homens e mulheres). As inscrições podem ser feitas pelo site www.outubrorosa.net.br.





O evento tem o objetivo de conscientizar e alertar sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama - tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil.





"Queremos levantar a bandeira da causa conscientizar as mulheres sobre os cuidados pessoais e a prevenção do câncer de mama. Além disso, o evento também o bem-estar e a prática de exercícios que é uma grande aliada na prevenção de várias doenças, incluindo diferentes tipos de câncer", reforça o médico oncologista Diocésio Andrade, diretor técnico do InORP (Instituto Oncológico de Ribeirão Preto).





A Corrida/Caminhada Outubro Rosa tem a realização do InORP e da ARS Eventos e Consultoria Esportiva.