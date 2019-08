Cruzeiro volta a vencer o Grêmio e carimba vaga na final do Brasileiro Feminino A2

(Foto: Vinnicius Silva)









O Cruzeiro está garantido na final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Neste sábado, no estádio das Alterosas, a equipe superou o Grêmio por 2 a 0, depois de ter vencido a ida por 2 a 1, e carimbou a vaga na decisão. O adversário sairá do confronto entre Palmeiras e São Paulo, que jogam neste domingo. A ida teve vitória tricolor por 1 a 0.





Os gols do Cruzeiro foram marcados no início do segundo tempo. Duda, camisa 10 do time, aproveitou cobrança de escanteio para abrir o placar, aos três minutos. O curioso é que um minuto antes ela teve um pênalti defendido pela goleira Lorena. O segundo da Raposa foi anotado pela atacante Miriã, aos nove minutos.





A campanha do Cruzeiro na Série A2 é quase impecável. A única derrota na competição foi diante do Taubaté, por 2 a 1, na fase de grupos. Nas oitavas de final, eliminou o Pinheirense-PA, com duas vitórias (4 a 1 e 3 a 0) e, antes de passar pelo Grêmio, despachou o Ceará, também com dois triunfos (2 a 0 e 2 a 1).





A meia Duda ainda luta pela artilharia da Série A2. Com o gol deste sábado, ela chegou a 11 no torneio. A artilheira, até o momento, é Karina, do Grêmio, que marcou 14. Na vice-liderança do ranking está Carla, do Palmeiras, com 13.





Globo Esporte