David Luiz acerta com o Arsenal em mais uma transferência no “apagar das luzes”

Após passar por exames médicos, o zagueiro David Luiz é o novo reforço do Arsenal, que deve fazer nas próximas horas o anúncio oficial. O Chelsea receberá oito milhões de libras (cerca de R$ 38 milhões) pelo defensor brasileiro de 32 anos, que vai assinar um contrato de duas temporadas com os Gunners.





Curiosamente, foi a terceira vez que David Luiz mudou de clube no último dia da janela de transferências (o mercado na Inglaterra fecha nesta sexta-feira). Em 2011, trocou o Benfica pelo Chelsea no último dia da janela de inverno europeu (em janeiro). Em 2016, deixou o PSG e retornou aos Blues também no apagar das luzes.





Na última temporada pelo Chelsea, David Luiz foi um dos principais nomes, atuando em 50 partidas, anotando três gols e duas assistências. Ainda ajudou o clube a conquistar o título da Liga Europa.





Globo Esporte