DiaDePan: Brasil conquista medalhas na ginástica rítmica e atleta sofre lesão após queda no hipismo

O Brasil garantiu duas medalhas de bronze na ginástica rítmica neste sábado (3) nos Jogos Pan-Americanos. A atleta Natália Gaudio subiu ao pódio ao somar 67,150 pontos no individual geral. A atleta empatou com a compatriota Bárbara Domingos no terceiro lugar, mas garantiu a medalha no critério de desempate. O ouro ficou com a favorita americana Evita Griskenas (75,825) e a prata com sua compatriota Camilla Feeley (70,725).





Já no conjunto geral, as atletas cometeram algumas falhas com três arcos e dois pares de maças e acabaram na terceira colocação somando 43,350. O México levou o ouro e os Estados Unidos a prata.





Já no hipismo, um acidente impressionante marcou a disputa do Concurso Completo de Equitação. O cavaleiro Ruy Fonseca sofreu um acidente em um dos obstáculos e saiu do local auxiliado por médicos. O cavalo Ballypatrick SRS tropeçou em um dos obstáculos caiu sobre o cavaleiro. O atleta foi levado para o hospital dos Jogos e foi diagnosticado fratura em três costelas e no ombro esquerdo. O cavalo não sofreu qualquer lesão.

O brasileiro segue em observação no hospital de referência do Pan enquanto os médicos decidem se a cirurgia será realizada na capital peruana ou no Brasil. A equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro pediu urgência na cirurgia.





No ciclismo, na decisão da prova de perseguição por equipes masculinas, os Estados Unidos garantiram o ouro. A Colômbia ficou com a prata seguida pelo Chile, com o bronze.





No saltos ornamentais, as brasileiras Ingrid Oliveira e Andressa Mendes terminaram, respectivamente, na oitava e nona posições.





No ciclismo de pista, a brasileira Wellyda Rodrigues dos Santos terminou na 10ª colocação geral, com os Estados Unidos levando o ouro.