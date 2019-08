DiaDePan: Brasil garante primeira medalha no surfe e avança no tênis

Nesta quinta-feira (1º) o Brasil garantiu mais medalhas no Pan de Lima. No ciclismo, a equipe formada por Flávio Cipriano, João Vitor e Kacio Freitas conquistou a medalha de bronze na prova de velocidade por equipes.





A dupla de badminton Jaqueline Lima e Samia Lima foram derrotadas pelas americanas na semifinal e ficaram com a medalha de bronze, já que a categoria não tem disputa do terceiro lugar. Ao menos cinco medalhas o Brasil garantiu na modalidade neste Pan.





Carol Meligeni avançou no Pan na disputa de duplas. Ao lado de Luisa Stefani, elas despacharam as argentinas Catalina Pella e Nadia Podoroska. Na semifinal elas enfrentam as paraguaias.





Ainda no tênis, João Menezes esteve em quadra ao lado de Luisa Stefani nas quartas das duplas mistas, mas foi derrotado por 7/6 e 6/4.





No surfe, tivemos a primeira conquista do Brasil na história da modalidade. A brasileira Chloé Calmon derrotou argentina Maria Gil Boggan por 12,83 a 9,70 e avançou as semifinais, garantindo ao menos o bronze para a seleção. Ela terá a chance de chegar a decisão nas próximas duas baterias.





No boxe, Keno Machado foi derrotado pelo cubano Júlio César La Cruz e ficou com a prata na categoria.