DiaDePan: Conquistas do Brasil no atletismo e disputa por medalhas na natação

Por Redação Blog do Esporte









O dia foi movimentado nesta quarta-feira (7) nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Vamos acompanhar algumas conquistas do Brasil nesta dia de disputas:





Medalha de prata para Paulo André nos 100m masculino. O brasileiro chegou com o tempo de 10s16. O americano Michael Rodgers levou o ouro com o tempo de 10s09. O brasileiro Rodrigo do Nascimento foi quarto colocado.





Nathalie Moelhausen ficou com o bronze na disputa da esgrima. A brasileira perdeu a semifinal para a americana Katherine Holmes. Este foi o segundo confronto entre as atletas e segunda vitória para a adversária.





Encerrado o dia de disputas na classe 49er da Vela, e após dez regatas, a dupla brasileira Marco Grael e Gabriel Borges já garantiu a permanência na liderança da classificação geral. Nas três regatas realizadas nesta quarta-feira, os brasileiros conquistaram uma vitória, um segundo lugar e um terceiro lugar.





Com três vitórias nas regatas realizadas nesta quarta-feira, Patrícia Freitas assumiu a liderança na classificação geral da classe RS:X.





Darlan Romani se tornou o primeiro brasileiro a levar a medalha de ouro para o Brasil no arremesso de peso. O atleta fez 22m07 como a melhora marca em Lima e recorde Pan-Americano. O segundo colocado foi o americano Jordan Geist com 20m67.





A atleta Vitória Rosa ficou com o bronze na disputa do 100m feminino do atletismo.





Decatlo já decidido. Ouro para para David Warner, confirmando o favoritismo. Ficou em segundo lugar nos 1.500m. Lindon Victor, de Granada, ficou com a prata. O bronze é de Pierce Lepage, também do Canadá. Jefferson de Carvalho ficou em 10º, com 7.317 pontos.





Mais tarde tem as finais da natação em Lima.