DiaDePan: Medalhas de ouro na maratona aquática e surfe para consagrar o domingo

(Foto: Wander Roberto/COB)

O domingo foi de medalhas de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. A multicampeã Ana Marcela Cunha confirmou o favoritismo e venceu a prova de 10 km na maratona aquática. A também brasileira Viviane Jungblut ficou com o bronze a argentina Cecilia Biagioli levou a prata.





Ainda nas águas, mas agora no surfe, a atleta Chloé Calmon fez bonito ao superar a peruana Maria Fernanda Reyes e levou o ouro no longboard. A brasileira somou 15,36 pontos contra 12,76 da surfista local.





Na canoagem slalom, a atleta Ana Sátila, no C1 feminino, e Pepê Gonçalves, no K1 masculino, conquistaram a medalha de ouro. No C1 masculino, Felipe Borges levou o bronze. Ainda tivemos a boa prova de Omira Estácia, irmã de Ana, que levaria a prata, mas uma punição do árbitros a colocaram no último lugar da prova.





Ana Sátila repete o feito nos Jogos de Toronto 2015 e se tornou bicampeã. Ele venceu a prova no Peru com o tempo de 95s35, sem penalidades. A prata foi da canadense Lois Betterigde com 102s95 e o bronze ficou com a americana Michaela Corcoran.





No tênis, a argentina Nadia Podoroska venceu a americana Caroline Dolehide e conquistou a medalha de ouro no tênis feminino em Lima. Na final neste domingo, ela venceu por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 7/6(4), em duas horas de jogo. Dolehide havia vencido a brasileira Carol Meligeni na semifinal e tinha 4/0 no terceiro set, mas levou a virada e perdeu o ouro para a argentina.