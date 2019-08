Dorival Júnior admite chance de negociação com o Cruzeiro e diz estar "acompanhando" o clube

(Foto: Jorge R Jorge/BP Filmes)









Em meio às especulações que o colocam entre os nomes preferidos para assumir o Cruzeiro, Dorival Júnior atendeu à ligação do GloboEsporte.com nesta quinta-feira. Estava "em casa", na cidade de Florianópolis, onde mora com a família.





O técnico não treina nenhuma equipe desde que deixou o Flamengo, no fim do Brasileirão do ano passado. Dorival disse que estava feliz em ter o nome cotado para assumir o Cruzeiro. O treinador afirmou que vinha acompanhando a equipe, comandada por Mano Menezes, que deixou o cargo após a derrota para o Internacional, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.





- Claro que estou acompanhando o Cruzeiro. Quem está fora, como eu, procura ver todos os clubes - disse Dorival à reportagem.





O GloboEsporte.com apurou que o Dorival Júnior e a direção do Cruzeiro iniciaram conversas nesta quinta-feira. O próximo passo da negociação envolve reunião entre as partes. Uma das condições pedidas pelo treinador é a assinatura de um contrato a longo prazo. Perguntado sobre a negociação, disse que não recebeu contato do clube mineiro, até o momento.





- Ninguém me ligou, nem para meu agente - afirmou o treinador.





No entanto, Dorival admitiu que está aberto a propostas e considera o fato de o clube não ter mais um técnico empregado, após a saída de Mano Menezes, como um facilitador.





- Conversas em situações assim são limpas. Não tem aquela história de estar falando com um técnico enquanto o outro profissional ainda está lá trabalhando.





Nos últimos oito meses, Dorival Júnior recebeu quatro convites para trabalhar fora do Brasil, três de clubes e um de seleção. Chegou a viajar para o país, reuniu-se com dirigentes da federação local, mas o negócio não se concretizou. O técnico preferiu não revelar a seleção e nem os clubes.





Dorival disse que não ficou parado. Recentemente, voltou de uma viagem à Europa, onde visitou clubes, acompanhou treinamentos e conversou com profissionais do futebol na Espanha, Holanda e Itália.





Em 17 anos de carreira, Dorival Júnior trabalhou em 18 equipes, incluindo os rivais mineiros. Em 2007, treinou o Cruzeiro durante a Série A e, em 2010, comandou o Atlético-MG na reta final do Brasileirão quando a equipe conseguiu escapar do rebaixamento.





Globo Esporte